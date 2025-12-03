不敵華為等陸廠競爭 蘋果iPadQ3在陸出貨跌14%…市占率萎縮

市場調查機構Omdia近日發布大陸平板電腦最新數據顯示，第3季蘋果iPad在陸出貨量年跌14%至200萬台，市佔從去年同期的29%收縮至23%。而聯想以71%的年增速登頂單季增速榜首，出貨量追平小米至90萬台，市佔也從6%提升至10%。呈現出「大陸國產陣營領跑、蘋果單獨下滑」的分化態勢。

數據顯示，大陸第3季平板電腦出貨量年增9%至880萬台。

從廠商出貨量排名來看，華為以270萬台出貨量、31%的市佔蟬聯第一，年增21%，其市佔已較蘋果拉開8個百分點；小米、聯想本季出貨量均為90萬台，榮耀則是60萬台，大陸國產廠商合計佔據77%的市佔，較去年同期提升了5個百分點。

界面新聞報導，蘋果iPad在大陸市場面臨多重競爭：一方面，大陸國產平板在人民幣2,000至3,000元價位段以120Hz高刷屏、長續航等配置對標iPad基礎款，後者「60Hz非全貼合屏」的配置短板明顯；另一方面，蘋果產品創新的乏力，iPad迭代周期延長，M晶片性能強但功能升級不足，難以抗衡華為星閃技術、聯想AI教育功能等本地化創新。

而iPad銷量不佳也直接反應在蘋果公司的財報上，蘋果2025財年第三財季iPad營收為65.8億美元，年減8%，低於市場預期。而第四財季iPad收入為69.52億美元，年增0.03%，與去年同期基本持平。

反觀聯想迎來爆發式增長，分析認為主要與其依託「細分場景+價格下沉」的市場策略有關。聯想針對教育市場推出的學習平板，切中在線教育的剛需。小新系列以550元起的定價覆蓋中低端市場，2.5K大屏+長續航的配置又匹配了大眾「輕辦公+娛樂」的需求，同時聯想依託商用市場積累的企業訂單，進一步鞏固出貨量基礎。

Omdia高級分析師徐穎表示，持續的折扣活動以及廠商直接提供補貼後價格，使平板電腦對大陸消費者來說依然具備極高吸引力。展望後市，Omdia預計，平板電腦市場預計在2025年底增長12%至3,500萬台，主要受大陸國內廠商激進的產品發布與定價策略帶動。但在2026年，隨著市場調整，出貨量預計將回落9%至3,200萬台。