德勤：陸企海外投資若考量地緣風險 宜選香港為平台

全球綜合服務機構德勤今天表示，中國企業到海外投資發展已成為必然趨勢，而它們「走出去」時可能面對地緣政治等風險，因此，透過香港作為「出走」平台，更為有利。

德勤下午舉行媒體圓桌會，公布「中國企業出海手冊：立足香港基地，領航全球征途」，重點說明中國大陸企業如何藉助香港「走出去」，以及香港在這方面的優勢。

據公布，去年中國對外直接投資超過1900億美元，較前年上升8%，其中對東協及「一帶一路」國家的投資分別增加近4成及2成。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興說，中企出海已傳統的產品出口，轉為以價值鏈思維布局全球，具體體現在新市場、新能力與新格局三大趨勢。

德勤中國高級合夥人曾順福在會上說，近年來，中企憑著創新技術與製造優勢，積極走向國際，但也面臨戰略、營運及能力建設等挑戰。

德勤中國香港市場及業務增長主管合夥人呂志宏說，香港是中企「出海」的最佳平台，也具有優勢，包括國際金融中心功能、完善和成熟的普通法制度、專業服務等。

被問到在美中角力下的地緣政治會否影響中企赴外發展，呂志宏說，在地緣政治因素等風險之下，中企藉助香港作為「出海」平台，反而對它們有利，因為香港可以給它們在「出海」之前提供評估和建議，且不同行業有不可思考，這對有意赴外投資的中企來說，更為穩健。

德勤另一名演講者表示，在協助中企赴外投資方面，他們的研究內容包括中企所面對的風險，包括地緣政治，比如近期有報導指美國川普政府與馬來西亞、柬埔寨簽署的新貿易協議中，加入了針對第三方的「毒丸條款」（poison pill clause）。

據公布，目前香港是最多中企出海的重要基地，占每年中國對外直接投資規模約6成，許多中企在港設立境外公司，作為海外總部，而香港對中企的服務，已不單像過往般只側重於集資和金融服務，也涵蓋貿易、創新科技、智慧財產權等，從「超級聯繫人」成為「超級增值人」。

另外，南華早報今天報導，中國製造業最近也加入中企赴外發展的浪潮；這些工廠到海外設廠的原因，包括國內利潤下降、生產能力提升、國內消費市場疲弱，以及美國川普（Donald Trump）政府對中國產品提高關稅等。