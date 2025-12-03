快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

德勤：陸企海外投資若考量地緣風險 宜選香港為平台

中央社／ 香港3日電

全球綜合服務機構德勤今天表示，中國企業到海外投資發展已成為必然趨勢，而它們「走出去」時可能面對地緣政治等風險，因此，透過香港作為「出走」平台，更為有利。

德勤下午舉行媒體圓桌會，公布「中國企業出海手冊：立足香港基地，領航全球征途」，重點說明中國大陸企業如何藉助香港「走出去」，以及香港在這方面的優勢。

據公布，去年中國對外直接投資超過1900億美元，較前年上升8%，其中對東協及「一帶一路」國家的投資分別增加近4成及2成。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興說，中企出海已傳統的產品出口，轉為以價值鏈思維布局全球，具體體現在新市場、新能力與新格局三大趨勢。

德勤中國高級合夥人曾順福在會上說，近年來，中企憑著創新技術與製造優勢，積極走向國際，但也面臨戰略、營運及能力建設等挑戰。

德勤中國香港市場及業務增長主管合夥人呂志宏說，香港是中企「出海」的最佳平台，也具有優勢，包括國際金融中心功能、完善和成熟的普通法制度、專業服務等。

被問到在美中角力下的地緣政治會否影響中企赴外發展，呂志宏說，在地緣政治因素等風險之下，中企藉助香港作為「出海」平台，反而對它們有利，因為香港可以給它們在「出海」之前提供評估和建議，且不同行業有不可思考，這對有意赴外投資的中企來說，更為穩健。

德勤另一名演講者表示，在協助中企赴外投資方面，他們的研究內容包括中企所面對的風險，包括地緣政治，比如近期有報導指美國川普政府與馬來西亞、柬埔寨簽署的新貿易協議中，加入了針對第三方的「毒丸條款」（poison pill clause）。

據公布，目前香港是最多中企出海的重要基地，占每年中國對外直接投資規模約6成，許多中企在港設立境外公司，作為海外總部，而香港對中企的服務，已不單像過往般只側重於集資和金融服務，也涵蓋貿易、創新科技、智慧財產權等，從「超級聯繫人」成為「超級增值人」。

另外，南華早報今天報導，中國製造業最近也加入中企赴外發展的浪潮；這些工廠到海外設廠的原因，包括國內利潤下降、生產能力提升、國內消費市場疲弱，以及美國川普（Donald Trump）政府對中國產品提高關稅等。

香港 風險 馬來西亞

延伸閱讀

中企繞開管制 推降規版稀土磁鐵 北京簽首批出口許可

香港宏福苑罹難者頭七！潘迎紫親赴法會祈福

霸氣全捐！台中百年餅舖「陳允寶泉」連3天義賣 助香港大火災民重建

管理香港宏福苑 丹麥管理集團否認與維修工程相關

相關新聞

又一歐洲服飾品牌退出中國市場！法國Etam店舖公告關店清倉

進入中國大陸市場30多年的法國服飾品牌Etam（艾格），近日在天貓、小紅書等官方帳號發布閉店公告，因公司業務調整，Eta...

京東海外布局再下一城 拿下德國零售巨頭59.8%控制性股權

大陸電商巨頭京東正加快擴展歐洲零售市場版圖的腳步，2日宣布，完成收購德國零售集團CECONOMY約59.8%股權，持股總...

大陸存儲產業現況如何？華為高管：前有狼後有虎

受到AI熱潮帶動，高頻寬記憶體（HBM）跟著水漲船高，且許多國際大廠HBM產能訂單排期已至2027年，外界關注大陸存儲產...

毒品原料經淘寶違法輸台？淘寶：涉案者自行經第三方私人集運公司輸入

調查局航業調查破獲嫌犯以淘寶集運「矽油」名義，在100多箱貨物中的第86號貨物，夾藏10桶毒品「喵喵」的先驅原料「1-甲...

不敵華為等陸廠競爭 蘋果iPadQ3在陸出貨跌14%…市占率萎縮

市場調查機構Omdia近日發布大陸平板電腦最新數據顯示，第3季蘋果iPad在陸出貨量年跌14%至200萬台，市佔從去年同...

陸外匯管理局前首席經濟學家：現在是人民幣升值的有利時機

中金公司研究部首席策略分析師繆延亮近日表示，現在是大陸官方允許人民幣進一步升值的時候了。外媒指出，接受更強的匯率，也被視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。