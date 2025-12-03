陸外匯管理局前首席經濟學家：現在是人民幣升值的有利時機

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中金公司研究部首席策略分析師繆延亮近日表示，現在是大陸官方允許人民幣進一步升值的時候了。（美聯社）
中金公司研究部首席策略分析師繆延亮近日表示，現在是大陸官方允許人民幣進一步升值的時候了。外媒指出，接受更強的匯率，也被視為向美國和其他國家釋放善意，有助於大陸規避因大量廉價出口產品湧向全球市場、而可能引發的反彈風險。

據公開資料，繆延亮曾在國際貨幣基金（IMF）擔任經濟學家，2013年回到大陸後加入大陸國家外匯管理局，歷任外匯局局長高級顧問、中央外匯業務中心研究主管，2018年5月起任中央外匯業務中心首席經濟學家，2023年加入中金公司。

彭博報導，繆延亮在接受書面採訪時表示，目前確實可能是人民幣升值的時間窗口。現在的時機尤其有利，因為美元可能進入一段持續走弱的時期，而大陸製造業的競爭力不斷提升。

繆延亮提到，亞洲多國的經驗以及大陸自身的歷史都表明，貨幣走強能夠促進國內外需求更加平衡的增長，「人民幣適度升值有助於降低進口商品、能源和服務的價格，從而有效提升中國居民的購買力，這不僅會帶動進口，還會促進國內產品的消費。」

報導指出，目前人民幣對美元匯率正朝著5年來最強勁的年度表現。接受更強的匯率，也被視為向美國和其他國家釋放善意，有助於大陸規避因大量廉價出口產品湧向全球市場、而可能引發的反彈風險。

大陸擁有多種工具來影響匯率，大陸官方多次提到，目標是保持人民幣「基本穩定」，在今年允許人民幣小幅升值的同時，也會在必要時通過每日中間價來抑制匯率的過快波動。許多西方經濟學家和投資者認為，人民幣因此被嚴重低估，這種低估讓大陸廉價產品更具吸引力，從而讓大陸出口商有更多競爭優勢。

華夏時報報導，12月2日晚上6點，離岸人民幣對美元升值最高達7.06440，創今年以來新高。今年以來，人民幣對美元整體處於升值趨勢，年初至今，人民幣對美元上漲了3.59%。而人民幣對CFETS一籃子貨幣在前半年是大幅下跌的，不過到了7月開始升值。

