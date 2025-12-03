不許唱衰房市 上海網信要求清除「價跌」訊息

上海市推動房地產資訊整頓專項行動，要求小紅書、嗶哩嗶哩等平台清除「房價暴跌」等唱衰房市、歪曲解讀違規訊息，共計刪除4萬多筆網路訊息、處置7萬多個帳號。

上海市委網信辦微信公眾號「網信上海」發布訊息指出，上海市委網信辦、上海市房屋管理局、上海市公安局網安總隊在11月中旬啟動「規範網上房地產資訊傳播秩序專項整治行動」，要求小紅書、嗶哩嗶哩等平台清理不良訊息。

上海市委網信辦表示，已經指導小紅書、嗶哩嗶哩等平台自查、清理涉及唱衰房市、歪曲解讀房地產政策等違法違規和不良資訊4萬多條、處置違規房地產類帳號7萬多個、處置違規直播間1200多個。

上海市委網信辦指出，將定期發布治理公告；上海市委網信辦與相關部門將持續保持高壓嚴管態勢，加大打擊房地產領域網路亂象力道，確實規範網上房地產資訊傳播秩序。

上海市委網信辦列出被認定為違規案例。有帳號打出「房價暴跌78%」宣傳，被認定低於市場價格，目的僅為吸引買家上門詢問；另有帳號發出「房價即將暴跌」等表述，被認定對於房市正常調控進行誤讀、渲染，帳號依規被關閉。

不唱衰房市也成業界默契。北京房地產仲介行業協會9月發出倡議，要求同業不唱衰、不做空市場、不發布誇大房地產市場風險或製造市場恐慌言論，直言房地產市場正處於止跌回穩關鍵階段，房仲服務、市場訊息與房市穩定息息相關。

中國房地產市場低迷，拖累經濟成長。亞洲開發銀行（ADB）9月30日釋出「2025年亞洲發展展望（9月版）」，預測中國今年經濟成長率4.7%，明年將放緩至4.3%，歸咎於房地產市場疲弱、消費信心不振、外部貿易環境惡化等問題。