賴清德反對修法保障陸配參政 國台辦：陸配參政、議政權益應得到維護

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦港澳局長張晗兼任新聞發言人，3日上午第2次主持國台辦例行記者會。記者陳政錄／攝影

國民黨提案修「國籍法」，讓陸配參政不適用放棄國籍的規定，賴清德總統表態反對，行政院長卓榮泰也稱涉及雙重效忠問題。大陸國台辦港澳局長、發言人張晗3日表示，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人，是台灣社會的建設者、貢獻者，理應得到認可、尊重，包括參政、議政在內的正當權益應當得到維護。

張晗說，民進黨當局出於「台獨」本性，公然販賣「兩國論」，肆意剝奪陸配合法權益，打壓欺凌陸配群體，不斷挑戰「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，我們對此予以強烈譴責。

她說，正告民進黨當局，任何破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益的惡劣行徑和花招伎倆，必將自食惡果。對於迫害大陸配偶的「台獨」幫凶爪牙，我們絕不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。

另外，民眾黨新住民委員會主委、陸配徐春鶯遭收押禁見，張晗說，民進黨當局為了謀「獨」私利，頻繁羅織罪名、打壓迫害島內（指台灣）陸配群體，不斷煽動「反中抗中」、在島內製造「綠色恐怖」，我們堅決反對。那些配合民進黨當局迫害大陸配偶的「台獨」打手、幫凶，必將受到應有的懲罰。

另對財政部公告，對大陸產制進口啤酒與特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，張晗說，面對全球經貿變局，民進黨當局無端將紓解產業困難不力歸咎於大陸企業，卻對美國低聲下氣、卑躬屈膝，令人不齒。希望兩岸業界加強溝通交流，通過友好協商尋求雙方滿意的解決辦法，共同壯大中華民族經濟。

記者會上，張晗也就11月20日起，大陸可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證口岸數量增加至100個表示，從北京首都機場、深圳皇崗，到新疆霍爾果斯、廣西友誼關，都已開始為台胞提供便利的口岸辦證服務，已經有不少台胞享受到了便捷高效的辦證服務。

張晗也提到，今天大陸司法部發布16號公告，自2025年12月3日起，取得大陸國家法律職業資格並獲得律師執業證書的台灣居民，在大陸代理民事案件範圍從原有五大類、237項，擴大至九大類、299項，新增海事海商、人格權、物權、競爭糾紛等62項。她說，這次開放措施將為台灣法律界人士來大陸就業發展、參與兩岸法律服務市場，創造更多機遇，提供更廣空間。

張晗還提及日前福建省十四屆人大常委會第十九次會議表決通過《福建省促進兩岸標準共通條例》，以及近期兩岸交流活動，並對福建海警在金門附近海域展開常態執法巡查說，這是保障兩岸漁民生命財產安全的必要之舉，並稱「民進黨當局應立即停止干擾和破壞大陸漁民正常作業，停止挑起事端和製造麻煩。」

陸配 民進黨 張晗

