安世半導體問題仍未解 荷蘭經濟部長取消12月訪陸行程

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
安世半導體問題引發中國大陸與荷蘭激烈交鋒。（路透）
安世半導體問題引發中國大陸與荷蘭激烈交鋒，荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）2日表示，已取消原定12月的訪陸行程，理由是行程安排上存在分歧。

路透報導，卡雷曼斯在致荷蘭國會的一封信中表示，已與大陸商務部長作出安排，如有必要，他可以在短時間內前往，就圍繞晶片製造商安世半導體的爭端進行會談。

卡雷曼斯公布一份針對此事的時間表顯示，他在9月18日首次注意到安世半導體出現問題，當時他收到訊息稱，該公司當時的管理層已深度推進將營運遷往中國的計畫。卡雷曼斯表示，這對歐洲經濟安全構成威脅。

他在9月25日原則上決定介入，並且在實際介入之後才告知英國、德國、美國和中國大陸。

近期，大陸聞泰科技將阿姆斯特丹企業法庭告上荷蘭最高法院，要求恢復對子公司安世半導體的控制權，此舉代表雖然大陸當局暫時允許恢復安世中國的晶片出口，但導致矛盾的根源仍然存在。

彭博報導，根據法律文件，聞泰對阿姆斯特丹企業法庭超越管轄權，並允許安世管理層、荷蘭政府影響裁決結果的做法提告。

荷蘭 經濟部長 半導體

