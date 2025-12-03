陸快遞業務量 今年逾1800億件

中國國家郵政局1日監測數據顯示，截至2025年11月30日，中國快遞年業務量首次突破1800億件，標誌著中國郵政快遞業再次開啟發展新篇章。

中新社報導，第1800億件快遞是廣東深圳一位市民網購的智能學習機，從京東智狼倉經過全自動分撿出庫，由無人快遞車配送至收件人小區門口，再由快遞小哥送貨上門，全程實現了較高程度的無人化。

近年來，中國快遞業推動科技創新和產業創新深度融合，在倉儲環節，實現全面無人化上架、撿選、出庫；在分撿環節，AI（人工智能）視覺模型毫秒級響應；在運輸環節，垂直領域大模型優化路由規畫；在攬派環節，無人機、無人車和機器人試點擴大，降低攬派成本。

目前，中國快遞業務量月均超160億件，單日最高7.77億件，每秒超6200件。中國快遞業規模不斷增長的背後是經濟的強勁活力。前10個月，中西部快遞業務占全國比重穩步提升，西部偏遠地區成增長亮點。

國家郵政局表示，將聚焦物暢其流，當好實體經濟筋絡，服務國內市場發展，降低物流成本，助力經濟社會高質量發展。