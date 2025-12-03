聽新聞
0:00 / 0:00

陸快遞業務量 今年逾1800億件

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家郵政局1日監測數據顯示，截至2025年11月30日，中國快遞年業務量首次突破1800億件，標誌著中國郵政快遞業再次開啟發展新篇章。 　　

中新社報導，第1800億件快遞是廣東深圳一位市民網購的智能學習機，從京東智狼倉經過全自動分撿出庫，由無人快遞車配送至收件人小區門口，再由快遞小哥送貨上門，全程實現了較高程度的無人化。 　　

近年來，中國快遞業推動科技創新和產業創新深度融合，在倉儲環節，實現全面無人化上架、撿選、出庫；在分撿環節，AI（人工智能）視覺模型毫秒級響應；在運輸環節，垂直領域大模型優化路由規畫；在攬派環節，無人機、無人車和機器人試點擴大，降低攬派成本。

目前，中國快遞業務量月均超160億件，單日最高7.77億件，每秒超6200件。中國快遞業規模不斷增長的背後是經濟的強勁活力。前10個月，中西部快遞業務占全國比重穩步提升，西部偏遠地區成增長亮點。

國家郵政局表示，將聚焦物暢其流，當好實體經濟筋絡，服務國內市場發展，降低物流成本，助力經濟社會高質量發展。

實體經濟 廣東 規模

延伸閱讀

台北景點｜西門町萬年大樓探險記，老商場裡的青春回憶，一層比一層還驚喜！

吃不到伊比利豬！ 西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

大陸雙11快遞量再創新高

陸女網購護膚品收貨竟變「三塊石頭」 懷疑與退貨顧客調包

相關新聞

陸11月百城房價 新舊房兩樣情

中指研究院1日發布的數據顯示，2025年11月，中國百城新建住宅均價為每平方米17036元（人民幣，下同），環比上漲0....

小米第50萬輛汽車 北京完工

日前，第50萬輛小米汽車在位於北京經濟技術開發區的小米汽車超級工廠下線。自2024年3月28日首款車型SU7正式發布，小...

世界首部 德陽630℃再熱火電機組發運

近日，世界首台套630℃超超臨界二次再熱火電機組主設備從四川德陽成功發運。該設備由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東...

舟山港年吞吐量 首度破4000萬箱

12月2日，在橋吊司機操控下，一個滿載貨物的集裝箱穩穩落在「中遠海運人馬座」輪，標誌寧波舟山港年集裝箱吞吐量首次突破40...

陸快遞業務量 今年逾1800億件

中國國家郵政局1日監測數據顯示，截至2025年11月30日，中國快遞年業務量首次突破1800億件，標誌著中國郵政快遞業再...

古法黃金逆勢增長 高端珠寶寶蘭融資、雷軍也參一腳

黃金大漲，黃金零售降溫，不過高端黃金逆勢成長。中國高端黃金珠寶品牌「寶蘭」已完成人民幣過億元A輪融資，由挑戰者創投領投，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。