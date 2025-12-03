聽新聞
舟山港年吞吐量 首度破4000萬箱

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

12月2日，在橋吊司機操控下，一個滿載貨物的集裝箱穩穩落在「中遠海運人馬座」輪，標誌寧波舟山港年集裝箱吞吐量首次突破4000萬標準箱。　        

中新社報導，該貨輪滿載服裝、紡織品、家居用品以及太陽能電池等「新三樣」貨品，在寧波舟山港裝載貨物後運往歐洲。

寧波舟山港集裝箱運輸業務起步於20世紀80年代。2006年，寧波舟山港實現一體化，推動集裝箱運輸業務進黃金發展期；2008年，全港箱量首破1000萬，實現從「百萬級」到「千萬級」的跨越。

自2009年起，寧波舟山港已連續16年蟬聯全球貨物吞吐量榜首，集裝箱吞吐量常年穩居世界前三。據悉，寧波舟山港年集裝箱吞吐量從「3000萬」到「4000萬」僅用了4年，是全球前五大港口中近十年來增速最快、增量最大的數字跨越。 　　

箱量躍升的背後，是物流網絡的持續拓展。目前寧波舟山港航線總數穩定在300條以上，通達全球200多個國家和地區的600多個港口，今年更是依託「中歐北極快航」首次將航線延展至北冰洋。　　

與此同時，寧波舟山港對內整合陸向物流，海鐵聯運線路增至111條，輻射中國16個省份的69個地市。截至2025年11月底，寧波舟山港海鐵聯運業務量已超去年，其中外貿箱量穩居中國港口首位。

集裝箱 物流 航線

陸11月百城房價 新舊房兩樣情

中指研究院1日發布的數據顯示，2025年11月，中國百城新建住宅均價為每平方米17036元（人民幣，下同），環比上漲0....

小米第50萬輛汽車 北京完工

日前，第50萬輛小米汽車在位於北京經濟技術開發區的小米汽車超級工廠下線。自2024年3月28日首款車型SU7正式發布，小...

世界首部 德陽630℃再熱火電機組發運

近日，世界首台套630℃超超臨界二次再熱火電機組主設備從四川德陽成功發運。該設備由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東...

陸快遞業務量 今年逾1800億件

中國國家郵政局1日監測數據顯示，截至2025年11月30日，中國快遞年業務量首次突破1800億件，標誌著中國郵政快遞業再...

古法黃金逆勢增長 高端珠寶寶蘭融資、雷軍也參一腳

黃金大漲，黃金零售降溫，不過高端黃金逆勢成長。中國高端黃金珠寶品牌「寶蘭」已完成人民幣過億元A輪融資，由挑戰者創投領投，...

