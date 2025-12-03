舟山港年吞吐量 首度破4000萬箱

12月2日，在橋吊司機操控下，一個滿載貨物的集裝箱穩穩落在「中遠海運人馬座」輪，標誌寧波舟山港年集裝箱吞吐量首次突破4000萬標準箱。

中新社報導，該貨輪滿載服裝、紡織品、家居用品以及太陽能電池等「新三樣」貨品，在寧波舟山港裝載貨物後運往歐洲。

寧波舟山港集裝箱運輸業務起步於20世紀80年代。2006年，寧波舟山港實現一體化，推動集裝箱運輸業務進黃金發展期；2008年，全港箱量首破1000萬，實現從「百萬級」到「千萬級」的跨越。

自2009年起，寧波舟山港已連續16年蟬聯全球貨物吞吐量榜首，集裝箱吞吐量常年穩居世界前三。據悉，寧波舟山港年集裝箱吞吐量從「3000萬」到「4000萬」僅用了4年，是全球前五大港口中近十年來增速最快、增量最大的數字跨越。

箱量躍升的背後，是物流網絡的持續拓展。目前寧波舟山港航線總數穩定在300條以上，通達全球200多個國家和地區的600多個港口，今年更是依託「中歐北極快航」首次將航線延展至北冰洋。

與此同時，寧波舟山港對內整合陸向物流，海鐵聯運線路增至111條，輻射中國16個省份的69個地市。截至2025年11月底，寧波舟山港海鐵聯運業務量已超去年，其中外貿箱量穩居中國港口首位。