網路掀內幕 聯想員工爆料：ISG大裁員 上海數百員工被砍

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
全球個人電腦（PC）龍頭大廠聯想近日才稱有信心盡快讓ISG（基礎設施方案業務集團）業務重回盈利軌道，然而多名聯想員工在網路上爆料，聯想ISG大裁員，涉及北京、上海、天津和深圳。（路透）
全球個人電腦（PC）龍頭大廠聯想近日才稱有信心盡快讓ISG（基礎設施方案業務集團）業務重回盈利軌道，然而多名聯想員工在網路上爆料，聯想ISG大裁員，涉及北京、上海、天津和深圳。陸媒分析，該業務線近年來持續承壓，除了為搶占AI基建先機投入大量資本，還因出口限制部分商品暫停出貨，進一步擠壓利潤空間。

新浪科技報導，多名認證資訊為聯想員工的網友近日爆料，聯想三大業務集團之一的ISG上海辦公室全員被裁，波及數百員工。據爆料資訊，聯想中國區軟體、韌體和OS（作業系統）也全部裁撤，涉及北京、上海、天津和深圳等地。

據稱，聯想ISG中國此次裁員溝通會僅開15分鐘，且會議遲到了13分鐘，播放兩分鐘錄音即宣布裁員事宜。

聯想ISG即基礎設施方案業務集團，是聯想三大核心業務集團之一，為各行業提供智慧基礎設施，涵蓋邊緣運算、AI及TruScale基礎設施及服務等解決方案。‌‌

報導指出，聯想ISG近年持續承壓。2022年首次盈利後盈利狀態極不穩定，2025／26財年更是連兩季虧損，首季度營業虧損8,552萬美元。聯想日前公布2025/26財年第二季度‌（截至2025年9月30日）業績，期內ISG營收按年增長23.7%至40.87億美元，但該部門營業虧損仍達3,203萬美元。

針對虧損原因，一方面，為搶占AI基建先機，該業務線在液冷等技術及高端AI伺服器上投入巨大資本，研發成本高企；另一方面，領先的雲端服務廠商自研架構削弱其議價權，疊加部分型號因出口限制暫停出貨，進一步擠壓了利潤空間。

聯想集團11月20日發布的最新財報顯示，2025/26財年第二季度‌營收增長15%至人民幣1,464億元，創下單季歷史新高；經調整後的淨利增長25%，達人民幣36.6億元。

聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍當時表示，聯想將推出多款推理伺服器來驅動ISG業務的增長。此外，得益於AI基礎設施需求的強勁增長、新客戶的拓展和雲基礎設施和企業基礎設施並行發展的雙軌策略，聯想有信心盡快讓ISG業務重回盈利軌道。

