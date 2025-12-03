世界首部 德陽630℃再熱火電機組發運

近日，世界首台套630℃超超臨界二次再熱火電機組主設備從四川德陽成功發運。該設備由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）研製，為煤炭的清潔高效利用提供了解決方案。

據悉，該設備創造了4項世界紀錄：一次和二次再熱進氣溫度達到631℃、主蒸汽壓力35.5兆帕、發電熱效率突破50%、供電煤耗低至256.28克/千瓦時，是全球目前「壓力最高、溫度最高、效率最高、煤耗最低」的單軸百萬千瓦級二次再熱火電機組。

二次再熱技術是指通過將發電後的蒸汽再次回收加熱，實現能量的梯級利用。溫度提升至630℃，較當前主流機組高出8℃，這一突破顯著提升了發電效率，有效降低了煤耗。

「在生活中將水溫提高10°C很容易，但在發電裝備領域，將進氣溫度從620°C提升到630°C，我們用了10多年。」東方汽輪機產品研發中心主任宋放放表示，作為超超臨界汽輪機的核心部件，高/中壓轉子需要在630°C高溫、高壓及複雜應力環境下長期穩定運行，對材料性能和製造工藝提出了極高要求，研發團隊經過10餘年努力，實現了4項核心技術創新，不僅創下了大陸全轉速汽輪機葉片長度的新紀錄，還填補了相關製造領域的技術空白。

據瞭解，該設備將用於大陸大唐鄆城電力示範項目。該專案配置兩台100萬千瓦機組，投產後年發電量可達100億千瓦時，較常規機組年節約標煤35萬噸、減排二氧化碳94.5萬噸，對推動煤電清潔高效利用和能源綠色低碳轉型具有重要意義。