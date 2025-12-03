大陸AI流量入口…明年主戰場

中國大陸AI大戰將在2026年全面加劇，花旗銀行最新報告指出，流量入口成大廠必爭之地，AI出海也將加速。

華爾街見聞報導，花旗發布「中國互聯網2026年上半年展望」報告指出，2025年大陸互聯網類股大漲36.5%，但真正的主戰場將在2026年的AI全面競賽。阿里、騰訊、字節跳動將圍繞AI雲、AI聊天機器人及AI應用等三大主題展開競爭。

花旗認為，阿里巴巴、字節跳動和騰訊等主要參與者正爭相透過旗下的AI聊天機器人搶占用戶流量，以期在AI時代鎖定未來生態系統商業化的關鍵入口。

花旗分析師Alicia Yap等人強調，這場「用戶流量地盤爭奪戰」將是大陸互聯網巨頭2026年的關鍵，阿里巴巴和騰訊被視為核心AI投資標的，而字節跳動憑藉其AI應用在全球市場的迅猛擴張，已成為不可忽視的顛覆性力量，其AI聊天應用全球月活躍用戶（MAU）總計已衝至全球第三。

花旗報告將AI聊天機器人定義為AI時代的流量入口，是互聯網巨頭未來生態系統變現的必爭之地。

阿里巴巴（旗下通義千問）、字節跳動（旗下豆包）和騰訊（旗下混元／元寶）正全力投入這場用戶爭奪戰。字節跳動的豆包在中國市場一馬當先，截至今年10月的月活躍用戶已經達1.97億。

在AI雲基礎設施的資本競賽中，以阿里巴巴和百度為首的巨頭正在進行大規模資本投入，在過去的四個季度裡，阿里巴巴在AI和雲基礎設施方面的資本支出已達到人民幣1,200億元，並計畫在未來三年內投入人民幣3,800億元。

這種AI「軍備競賽」在為即將爆發的AI應用需求提供算力基礎。

AI帶來的生產力提升將釋放更多休閒娛樂需求，有利於遊戲和旅遊等具有穩定獲利能力的行業。花旗認為，由於地緣政治風險和AI供應鏈限制，大陸互聯網公司的估值可能將繼續低於全球同業。