小米第50萬輛汽車 北京完工

日前，第50萬輛小米汽車在位於北京經濟技術開發區的小米汽車超級工廠下線。自2024年3月28日首款車型SU7正式發布，小米汽車用602天、不足20個月，刷新了全球新能源車企50萬輛生產的最快紀錄。小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍透露，2025年全年小米汽車預計將交付超40萬輛。

據協力廠商平台統計，截至今年10月，小米SU7位列2025中國大陸中大型轎車銷量第一；小米YU7連續3個月位列中大型SUV銷量第一，其中10月登頂中國大陸全品類SUV銷量第一。

面對市場積極反響，高度自動化、智慧化的小米汽車工廠自投產以來，產能持續加速爬坡。

目前，小米汽車工廠已完成35次技術改造升級，生產效率大幅提升，向用戶交車的時間愈來愈短。

小米集團近日發布的3季度財報顯示，公司該季度交付汽車超10萬輛，創單季度歷史新高，同比增長173.4%，汽車業務首次實現單季度盈利，智慧電動汽車收入為283億元人民幣。

小米汽車創造的速度紀錄，也是中國智慧新能源汽車產業鏈集體崛起的縮影。作為京津冀地區智慧製造與新能源汽車產業鏈的「鏈主」企業，小米汽車的體系化生產帶動了一大批上下游企業共同向前發展、向上攀升。

北京海納川汽車部件股份有限公司董事長李金鋼介紹，作為小米汽車在京津冀最大單體供應商，海納川京津冀上下游實現產值增量近140億元。「作為小米汽車產業鏈成員，我們看到一大批供應商企業在成為中國第一的同時，也成為了全球第一。」小米汽車主要的雷射雷達供應商、禾賽科技CEO李一帆說。據悉，小米汽車生產直接帶動了超300家零部件企業發展。