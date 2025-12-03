陸11月百城房價 新舊房兩樣情

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸百城新建住宅均價11月統計環比與同比均上漲，圖為今年10月山西太原一處房地產的看房客戶。（中新社）
大陸百城新建住宅均價11月統計環比與同比均上漲，圖為今年10月山西太原一處房地產的看房客戶。（中新社）

中指研究院1日發布的數據顯示，2025年11月，中國百城新建住宅均價為每平方米17036元（人民幣，下同），環比上漲0.37%，同比上漲2.68%。當月，百城二手住宅均價為每平方米13143元，環比下跌0.94%，同比下跌7.95%。

中新社報導，數據顯示，11月份，中國百城房價指數延續新房價格上漲、二手房價走降態勢。中指研究院指數研究部總經理曹晶晶分析稱，11月份，上海、成都、杭州、寧波等城市均有高端改善性項目入市，帶動核心城市新建住宅均價上漲，進而推動百城新建住宅價格環比保持結構性上漲。同時，在高掛牌量及偏弱預期影響下，年末二手房價格下行壓力有所加大。 　　

曹晶晶指出，結合今年以來的樓市成交數據來看，當前核心城市房地產成交量維持一定規模。據該機構統計，今年1-10月，中國重點30城一二手房成交總量同比微增0.6%，其中二手房成交量同比增長5%，成為市場交易主力，占比已接近65%。其中，一線城市韌性突出，前10月一線城市二手房成交量同比增長10%，深圳漲幅近20%；核心二線城市表現較好，成都前10月二手房成交量同比增長12%。 　　

展望2026年，曹晶晶指出，房地產市場整體或將延續調整態勢，市場分化也將持續，一線城市及核心二線城市房地產市場仍會保持相對韌性。未來樓市止跌回穩將朝城市與板塊的結構性分化深化、從增量擴張轉向存量與增量並重轉型、供需逐步匹配的方向邁進，這一過程需要政策、市場、企業等多方面的催化因素形成合力。

另一份由中國國家市場監管總局1日公布的數據指出，今年10月中國企業信用指數為161.56，企業信用水平基本平穩。其中，房地產業信用指數連續3個月呈環比上升態勢，行業信用水平實現平穩回升。發展韌性持續顯現。

二手房 指數 房地產

延伸閱讀

桌球／混團世界盃中華隊2：8不敵瑞典 連兩屆止步分組賽

「兩岸同胞交流研討活動」成都開幕 王滬寧致信：反對外部勢力干涉

成都見洪秀柱 陸國台辦主任宋濤再批高市：兩岸同胞要粉碎外來干涉

LOL／中國人兌現「T1帶Doran奪冠就跳樓」承諾！跳傘猙獰表情遭網友惡搞

相關新聞

陸11月百城房價 新舊房兩樣情

中指研究院1日發布的數據顯示，2025年11月，中國百城新建住宅均價為每平方米17036元（人民幣，下同），環比上漲0....

小米第50萬輛汽車 北京完工

日前，第50萬輛小米汽車在位於北京經濟技術開發區的小米汽車超級工廠下線。自2024年3月28日首款車型SU7正式發布，小...

世界首部 德陽630℃再熱火電機組發運

近日，世界首台套630℃超超臨界二次再熱火電機組主設備從四川德陽成功發運。該設備由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東...

舟山港年吞吐量 首度破4000萬箱

12月2日，在橋吊司機操控下，一個滿載貨物的集裝箱穩穩落在「中遠海運人馬座」輪，標誌寧波舟山港年集裝箱吞吐量首次突破40...

陸快遞業務量 今年逾1800億件

中國國家郵政局1日監測數據顯示，截至2025年11月30日，中國快遞年業務量首次突破1800億件，標誌著中國郵政快遞業再...

古法黃金逆勢增長 高端珠寶寶蘭融資、雷軍也參一腳

黃金大漲，黃金零售降溫，不過高端黃金逆勢成長。中國高端黃金珠寶品牌「寶蘭」已完成人民幣過億元A輪融資，由挑戰者創投領投，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。