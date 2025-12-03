陸11月百城房價 新舊房兩樣情

中指研究院1日發布的數據顯示，2025年11月，中國百城新建住宅均價為每平方米17036元（人民幣，下同），環比上漲0.37%，同比上漲2.68%。當月，百城二手住宅均價為每平方米13143元，環比下跌0.94%，同比下跌7.95%。

中新社報導，數據顯示，11月份，中國百城房價指數延續新房價格上漲、二手房價走降態勢。中指研究院指數研究部總經理曹晶晶分析稱，11月份，上海、成都、杭州、寧波等城市均有高端改善性項目入市，帶動核心城市新建住宅均價上漲，進而推動百城新建住宅價格環比保持結構性上漲。同時，在高掛牌量及偏弱預期影響下，年末二手房價格下行壓力有所加大。

曹晶晶指出，結合今年以來的樓市成交數據來看，當前核心城市房地產成交量維持一定規模。據該機構統計，今年1-10月，中國重點30城一二手房成交總量同比微增0.6%，其中二手房成交量同比增長5%，成為市場交易主力，占比已接近65%。其中，一線城市韌性突出，前10月一線城市二手房成交量同比增長10%，深圳漲幅近20%；核心二線城市表現較好，成都前10月二手房成交量同比增長12%。

展望2026年，曹晶晶指出，房地產市場整體或將延續調整態勢，市場分化也將持續，一線城市及核心二線城市房地產市場仍會保持相對韌性。未來樓市止跌回穩將朝城市與板塊的結構性分化深化、從增量擴張轉向存量與增量並重轉型、供需逐步匹配的方向邁進，這一過程需要政策、市場、企業等多方面的催化因素形成合力。

另一份由中國國家市場監管總局1日公布的數據指出，今年10月中國企業信用指數為161.56，企業信用水平基本平穩。其中，房地產業信用指數連續3個月呈環比上升態勢，行業信用水平實現平穩回升。發展韌性持續顯現。