中國地方政府債券發行規模 首度突破45兆元創新高

中央社／ 台北2日電

監測數據顯示，截至今天，中國地方政府債券發行總規模攀升至人民幣10.1兆元（約新台幣45兆元），不但創下中共建政以來新高，且首度突破10兆元大關。中國學者認為，這雖有「里程碑式意義」，但須警惕債務過快成長對地方中長期財政可持續性的挑戰。

第一財經報導，上述數據來自中國數據平台機構「企業預警通」，並對照中國人民銀行及中國財政部發布的官方數據而得。

報導提到，長期關注中國地方債的中央財經大學教授溫來成表示，地方政府債券發行規模首次突破10兆元，具有「里程碑式意義」。

溫來成說，這些年中國地方政府債券發行規模成長較快，目前地方政府債務餘額已超過50兆元，但仍控制在限額之內，總體來說債務風險「安全可控」，但需要警惕債務過快成長對地方中長期財政可持續性的挑戰。

根據報導，中國2015年施行的新預算法，賦予了各省級行政區以發行政府債券形式舉債的權力。此後，各個地方政府債券的發行規模，整體呈現波動向上趨勢，2015年首年就一舉超過3兆元大關達3.8兆元，2016年飆升至6兆元，此後3年穩定維持在4兆餘元。

為因應COVID-19疫情衝擊，擴大有效投資提振經濟，2020年地方政府債券發行規模再次突破6兆元，2021年突破7兆元；而為置換存量隱性債務（借新債還舊債），2023及2024年進一步突破9兆元，其中2024年已達9.8兆元。

到了今年，為了穩投資和繼續置換地方政府隱性債務，中國地方政府債券發行規模首次突破10兆元。

溫來成表示，中國未來應適度管控地方政府債券成長速度，並強化績效管理，提高地方政府債券資金使用效益，且加快建立與「高質量發展」相適應的政府債務管理機制，也要健全防範化解地方政府債務風險長效機制。

