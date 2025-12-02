快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

曾稱有信心重回盈利軌道 聯想ISG傳大規模裁員涉陸4城市

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
聯想近日才稱有信心盡快讓ISG（基礎設施方案業務集團）業務重回盈利軌道，多名聯想員工今在網路上表示，聯想ISG裁員，涉及北京、上海、天津和深圳。路透
聯想近日才稱有信心盡快讓ISG（基礎設施方案業務集團）業務重回盈利軌道，多名聯想員工今在網路上表示，聯想ISG裁員，涉及北京、上海、天津和深圳。陸媒分析，該業務線近年來持續承壓，除了為搶佔AI基建先機投入大量成本，還因出口限制部分商品暫停出貨，進一步擠壓了利潤空間。

陸媒《太平洋科技》報導，2025年12月2日，多名認證資訊為聯想員工的求職網站「脈脈」用戶爆料，聯想ISG上海全員被裁，涉及「一個site幾百號人」，連孕婦都不能倖免；也有網友表示，「北京也會幹掉」。中國區軟體、韌體和OS全部裁撤。

據了解，聯想ISG中國此次裁員溝通會遲到了13分鐘，僅開了15分鐘，播放了兩分鐘錄音即宣布裁員事宜。

聯想ISG即基礎設施方案業務集團，是聯想三大核心業務集團之一，為各行業提供智能基礎架構解決方案，涵蓋雲邊計算、AI及TruScale基礎設施及服務等。

報導指出，聯想ISG近年持續承壓。2022年首次盈利後盈利狀態極不穩定，2025／26財年更是連續兩季度虧損，首季錄得8552萬美元經營虧損。

針對虧損原因，一方面，為搶佔AI基建先機，該業務線在液冷等技術及高端AI服務器上投入巨大，研發成本高企；另一方面，頭部雲廠商自研架構削弱其議價權，疊加部分型號因出口限制暫停出貨，進一步擠壓了利潤空間。

聯想集團11月20日發布的最新財報顯示，季度營收增長15%至人民幣1464億元，創下財季歷史新高；經調整後的淨利潤增長25%，達人民幣36.6億元。其中，聯想ISG實現營收近人民幣300億元，增長24%，虧損進一步收窄。

聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍當時表示，聯想將推出多款推理服務器來驅動ISG業務的增長。此外，得益於AI基礎設施需求的強勁增長、新客戶的拓展和雲基礎設施和企業基礎設施並行發展的雙軌策略，聯想有信心盡快讓ISG業務重回盈利軌道。

聯想 裁員

