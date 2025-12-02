阿里巴巴國際站祭5000萬 補貼台灣中小企業AI轉型

Alibaba.com（阿里巴巴國際站）今日宣布在台灣推出首款全自動陌生開發AI虛擬機器人應用服務「OKKI AiReach」，同時啟動「台灣中小企業AI轉型千萬大補貼」計畫，提供100家台灣中小企業，依所選方案，單一企業最高可獲得價值高達新台幣50萬元的免費AI培訓課程及開店補助金等套裝補貼。

根據新聞稿，Alibaba.com台灣總經理廖羿琦表示，台灣企業在全球供應鏈中占有獨特地位，可以提供高性價比的利基商品，但在跨境訂單與陌生新客的開發上，仍面臨高成本、缺人力的嚴峻挑戰，沒法更好地面向全球賣家呈現出自身的製造優勢。

為此，Alibaba.com推出全台首款外貿AI虛擬機器人「OKKI AiReach」，提供全年無休的全自動獲客虛擬機器人服務，不間斷執行新客戶開發、老客戶活化的自動智能客戶開發工作，並能持續自主學習提升陌生客戶回覆率的執行策略。它還能找出企業不知道的隱藏客戶、從既有客戶資料庫中轉化訂單機會。

此外，為協助台灣中小企業以更低門檻導入AI、提升跨境開發與營運效率，Alibaba.com啟動「台灣中小企業AI轉型千萬大補貼」計畫，將提供總額5,000萬元、共100家中小企業額度，依所選方案，單一企業最高可獲得價值新台幣50萬元的套裝補貼，提供實質開店補助金、免費3D VR Showroom、免費上架服務、廣告補助、顧問一對一輔導、電商課程等。該計劃採先到先得，並需通過企業力評估。

丞傑股份有限公司執行長趙純賢表示，過去需要投入大量時間與人力才能完成的潛在客戶搜尋，如今透過系統即可自動從全球市場篩選，短短兩周就能找到超過300個具潛力的買家，並協助完成初步篩選與接洽，串聯Alibaba.com的全球買家入口流量與後端的智能客戶管理系統。