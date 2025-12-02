大陸南向政策啟航 海南島自貿港 零關稅招商

海南島自貿港將於12月18日正式「封關」啟動，也就是將海南島全島建成一個海關監管特殊區域，可以享受零關稅等優惠政策。專家分析此舉類似大陸「南向政策」，意味大陸官方在中美競爭大背景下，持續以開放引外資，並加強對東協國家的對接。

面對北京對海南島的創舉，專家建議台灣應思考自身在亞太地區角色、同時重新定錨新南向政策。

海南島面積為3.54萬平方公里，與台灣3.6萬平方公里接近，常住人口約1,100萬人，不到台灣的一半。「封關」是一個海關術語，即海南全島成為一個「境內關外」區域，實施以「一線放開、二線管住、島內自由」為基本特徵的自由化、便利化政策制度。

一線放開，就是將海南自貿港與境外其他國家和地區之間作為「一線」，實施一系列自由便利進出舉措；二線管住，就是將海南自貿港與大陸之間作為「二線」，針對「一線」放開的內容實施精準管理；島內自由，就是在海南自貿港內，各類要素可以相對自由流動。

具體政策方面，海南全島封關運作以後，零關稅商品範圍將由目前的1,900個稅目擴大至約6,600個稅目，約占全部商品稅目的74%；企業在海南進口原料加工增值超過30％後銷往大陸可免關稅；「雙15」稅收優惠政策，對鼓勵類企業所得稅按15％徵稅，高端人才個人所得稅最高稅率15％；跨境資金流動便利；離島免稅轉化成落地免稅等等。以吸引經營主體、人才到海南發展。

對於大陸推動海南自貿港的目的，中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，海南在沿海地區發展相對落後，且沒有太多製造業發展，條件上跟廣東、珠江三角洲地區無法比。所以大陸官方從政策上給予優惠，希望能夠提振海南的經濟。

國際旅遊島商報報導，中國（海南）改革發展研究院院長遲福林說，海南選擇在大陸改革開放紀念日這天封關運作，表明大陸中央一開始就把海南自由貿易港建設作為國家重大戰略。他強調跳出海南看海南十分重要，有三大戰略意義：一是海南成為中國大市場連接RCEP主體雙循環的重要連接點，經貿戰略性很強；二是海南自貿港成為東協合作的戰略樞紐；三是海南建設以海洋為主體的市場。

劉大年說，深圳當時開發複製了香港經驗，有金融協助又有製造基礎，一拍即合。不過，他認為海南並不會威脅香港，真正稀釋香港優勢的是粵港澳大灣區計畫。劉大年直言，海南自貿港類似大陸「南向政策」，目的在於跟東協國家加強對接，也間接促成海南島的發展。台灣面對北京對海南島的創舉，應思考台灣在亞太地區角色、同時重新定錨新南向政策。

對台灣而言，劉大年認為能給台灣的借鑑有二：一方面要思考自己對於大陸設限的策略，他說，台灣不能忽視大陸作為競爭對手。過往政府常提出把台灣變成亞太製造中心、亞太運營中心等願景，「不管做亞太什麼中心，對中國繼續設限的話很難成功。」

另一方面，劉大年指出，台灣新南向政策涵蓋18國，但其實跟台灣經貿比較密切的就越南、印尼、馬來西亞與泰國等，其他新南向國家與台灣關係應該重新定位。美國對等關稅對台灣傳產造成衝擊，在高關稅不可逆狀態下，如何分散多元市場，如何把關稅差距與日韓縮小，也是政府應該思考的事情。