海南自貿港啟動在即 台商搶新商機 提前卡位

海南自貿港啟動在即，目前有台商已先「卡位」，有的看中稅率，有的看中跨境資金自由流動便利，不過成效如何，仍得看落地實施後狀況。

受訪時人正在海南海口海關諮詢事務的康鈺生技總經理許弘霖對本報表示，他7月在海南註冊公司，他觀察到大陸官方政策表態，看到中央在海南投了很多錢，同時派幹部到海南掛職鍛鍊，認為海南前景看好，一方面先來「卡位」，一方面也是順著他們潮流趨勢跟發展，來看看能否先找到商機。

許弘霖說，現在海南極力打造第三產業，在今年上海進博會接觸客戶中，有作進出口貿易的大部分都有在海南註冊公司。他稱現在仍在探索大陸市場，未來希望能夠同時做進出口，除了把國外商品引進大陸外，也可以把大陸好的商品賣出去。

相較於看重稅率優惠，曾經經營兩岸金融交易、2023年在海南設立孫公司，現從事有機農業的鵬景集團董事長王仲鵬直言，他考量的不是關稅，看重的是海南跨境資金自由流動特點。他說，資金可以自由離開海南，這對同為外資的台資而言很重要。

王仲鵬也坦言先「卡位」，他認為未來一定有一個「切蛋糕」的過程，現在進來有優惠，以後優惠會越來越收縮。未來資金方便回流可能會做限制，所以很多人說「封關」要趕快進來，主要考量是在匯兌政策。

而海南也與王仲鵬事業相符，對他而言，海南有三方面前景看好：一是海南全島在推熱帶水果種植轉型升級市場化，跟海南合作就是要轉型升級成有機，中國正在作自己農業標準，他也是在切入標準創立的商機；二是海南要做先進醫療中心，服務性大健康產業，這會依託在有機農業上；三是海南可以做投資控股公司，境外資本在海南設投資公司，可對外進行投資，最後錢都會回到海南再出去。