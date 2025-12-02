海南自貿港將啟動 會計師：台商評估適用優惠條件

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／專題報導

海南自貿港將啟動，其中「雙15」稅率優惠受到關注，不過會計師提醒，台商得思考自身企業、條件，評估貿易轉口成本等是否適合到海南發展。

富拉凱投資銀行資深財務顧問張勇表示，海南新政對台商而言有三方面吸引力：一是在海南設立工廠，對購入的高端生產設備、關鍵零部件可享受免繳關稅待遇；二是對屬於鼓勵類的台商可享受15％的企業所得稅稅率，而核心人才的個人所得稅稅負封頂為15％；三是屬於海南鼓勵類產業目錄的製造業企業，在海南生產加工增值達到30％門檻，經「二線」進入大陸的貨物可免繳進口關稅，但仍需繳納增值稅、消費稅，特別適合中間品加工、高端裝備製造等環節的台商。

但大陸稅務總局海南省稅務局、財政廳等三部門2022年10月發布補充公告，規定自2023年1月1日開始，相關部門將對企業實質性運營要素中的「生產經營」、「人員」、「帳務」等內容給出明確的判定標準，並增加負面規定條款。被視為避免因「空殼公司」等名義違規享受稅收優惠情況的發生。

凱博會計事務所會計師黃惠婷受訪指出，2023年前諮詢海南自貿港政策的台商客戶比較多，當時海南自貿港推出「雙15」優惠政策，但後來因湧入太多企業，大陸官方2023年1月推出新法規，規定要享受15%優惠稅負，必須在當地設公司，且實際要在海南住滿183天，且是海南當地繳稅的稅務居民才能使用優惠稅率。「但許多台商主要經營地不太可能設在海南，所以熱度就削減了。」

台商 稅率 會計師

