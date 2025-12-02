青海建新基地 綠電直送廣東
日前，青海海南清潔能源外送基地電源項目開工儀式在西寧市甘河工業園區舉行。該項目建成後將每年向粵港澳大灣區輸送360億千瓦時的綠電，也是青海繼「青電入豫」「青電入桂」之後第三條綠色能源通道。
新華社報導，據介紹，該項目總投資近人民幣730億元，基地規畫電源總規模達1944萬千瓦，涵蓋風電、太陽能光伏、煤電及電化學儲能，將通過1回±800千伏、容量800萬千瓦的特高壓直流輸電通道直送廣東。項目建成後，年均發電量可達360億千瓦時，對優化大陸全國能源布局、助力東部地區高質量發展具有重大戰略意義。
地處青藏高原的青海擁有得天獨厚的資源稟賦，全省可開發太陽能光伏的荒漠化土地達10萬平方公里，太陽能可開發量超30億千瓦，風能可開發量超7500萬千瓦，已成為中國大陸重要的清潔電力生產基地。
2024年初，大陸國家能源局明確將青海海南清潔能源基地外送通道列為「十四五」時期電力規畫中期調整確定的10回跨省跨區輸電通道。2025年3月，能源局明確青海海南清潔能源基地外送通道落點省分為廣東。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言