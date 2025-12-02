青海建新基地 綠電直送廣東

日前，青海海南清潔能源外送基地電源項目開工儀式在西寧市甘河工業園區舉行。該項目建成後將每年向粵港澳大灣區輸送360億千瓦時的綠電，也是青海繼「青電入豫」「青電入桂」之後第三條綠色能源通道。

新華社報導，據介紹，該項目總投資近人民幣730億元，基地規畫電源總規模達1944萬千瓦，涵蓋風電、太陽能光伏、煤電及電化學儲能，將通過1回±800千伏、容量800萬千瓦的特高壓直流輸電通道直送廣東。項目建成後，年均發電量可達360億千瓦時，對優化大陸全國能源布局、助力東部地區高質量發展具有重大戰略意義。

地處青藏高原的青海擁有得天獨厚的資源稟賦，全省可開發太陽能光伏的荒漠化土地達10萬平方公里，太陽能可開發量超30億千瓦，風能可開發量超7500萬千瓦，已成為中國大陸重要的清潔電力生產基地。

2024年初，大陸國家能源局明確將青海海南清潔能源基地外送通道列為「十四五」時期電力規畫中期調整確定的10回跨省跨區輸電通道。2025年3月，能源局明確青海海南清潔能源基地外送通道落點省分為廣東。