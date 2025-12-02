快訊

後年起…全面禁廚餘養豬！給1年落日轉型期 方案待政院拍板

陸十四五時期 內需貢獻率86.4%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

強大國內市場是中國式現代化的戰略依託。「十五五」規畫建議提出，「堅持擴大內需這個戰略基點」「增強國內大循環內生動力和可靠性」。

新華社報導，「十四五」一個數字十分亮眼：86.4%。這是2021年至2024年內需對經濟增長的平均貢獻率，見證中國大陸「大市場」向「強市場」穩步轉變。中國大陸穩居全球第二大消費市場、第一大網路零售市場、第二大進口市場。

循著過去4年的發展軌跡看，內需始終是經濟發展的主動力和穩定錨，向上生長、向好突破的力量在不斷積蓄。最終消費對經濟增長的平均貢獻率達到56.2%，比「十三五」期間提高8.6個百分點，「新」意凸顯：

看商品消費，人工智能加速融入日常生產生活，智能手機、智能家居廣受市場歡迎，全景相機、智能眼鏡等新產品火爆全網；國風國潮商品表現亮眼，漢服、文創產品等銷量成倍增長。看服務消費，文體、旅遊、康養等供需更加多元，非物質文化遺產、文博IP等「爆款」頻現，城市漫步、中式茶飲等成為時尚潮流。

投資積累的資本形成對經濟增長平均貢獻率為30.2%。投資更加注重增進民生福祉，過去4年累計開工建設籌集各類保障性住房約780萬套，有效解決2000多萬人的住房問題；社會民生領域投資保持較快增長，基本公共服務水平不斷提升。

市場消費的擴大，通過產品生產、配套建設等渠道帶動投資。比如，智能手機等消費需求旺盛，帶動近4年互聯網和相關服務業投資年均增長21.9%、通信設備製造業投資年均增長11.2%。

有效投資的增加，通過生產等鏈條促進居民就業增收，提高消費能力，並通過完善設施、優化環境等改善消費條件，直接促進消費。比如，2024年底大陸全國充電基礎設施總量達到1281.8萬台，有效支撐了新能源汽車大規模普及。

「十五五」規畫建議強調，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，以新需求引領新供給，以新供給創造新需求，促進消費和投資、供給和需求良性互動。

經濟發展 戰略

