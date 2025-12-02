年底將近，多家廠商再度發布新一波AI眼鏡，包括阿里、理想汽車、Google及XREAL聯手產品等，百鏡大戰進入下半場。其中阿里夸克眼鏡推出即登頂多家電商熱銷榜首。

分析指出，未來計算晶片、光學模組和屏幕顯示可能是AI眼鏡三項最大的成本開支。

造車新勢力之一的理想汽車將於3日舉行AI眼鏡Livis發布會。據官方視頻，該款智慧眼鏡能進行物體識別，支持視頻拍攝；且能「聽音識曲」，支持遠程控車，比如打開電動側滑門，提前開啟車內空調等，標誌其從車內空間向日常生活場景的AI能力延伸。

Google與XREAL聯合打造的新款Project Aura預計年底發布，2026年發售。

慧博投研統計，已有近70家公司推出或在研AI眼鏡。參與者包括互聯網公司（如Meta、百度）、硬體公司（如華為、小米、魅族）、專業AR/AI公司（如Rokid、雷鳥創新、XREAL、影目科技），以及傳統眼鏡廠商（如博士眼鏡）。顯示賽道已擠滿競爭者。