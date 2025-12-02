字節跳動進軍 AI 手機 結盟中興通訊 備貨三萬支搶市

大陸手機業或將迎新篇章。科技新媒體36氪引述供應鏈消息，字節跳動與中興通訊合作的AI手機將於12月初發布，字節負責AI交互與大模型植入，中興主導硬體設計與生產。

報導稱，中興商城已上架搭載字節旗下豆包手機助手技術預覽版的工程樣機努比亞M153，並少量發售。該機採用6.78吋螢幕、搭載高通驍龍8至尊版平台，16GB+512GB版本售價人民幣3,499元。中興方面回應稱，合作樣機由豆包負責AI助手產品定義與用戶體驗，中興旗下手機品牌努比亞負責硬體研發。字節方面1日透露，豆包手機助手技術預覽版僅為合作AI助手軟體，僅供體驗，並未自研手機，目前公開合作廠商僅中興，正與多家廠商推進合作。

另，業界消息指，AI手機第一代機型已陸續交付，備貨約三萬支；第二代已完成立項，預計明年上半年推出，AI能力與硬體規格將升級。該機型在軟硬體與系統層面深度整合，被稱為「AI原生手機」，具高權限Agent能力，可跨應用執行複雜指令。分析人士認為，其交互方式差異化，有望年底獲得市場關注。

中興現有紅魔、努比亞與ZTE三品牌，紅魔主攻電競，努比亞主打影像，ZTE拓展中低端海外市場。中興手機在大陸競爭壓力大，計畫加大品牌、通路及AI合作投入。中興通訊執行副總裁謝峻石曾表示，「AI很可能給端側帶來整個升級。」

每日經濟新聞指，生成式AI推動下，智慧手機成為AI落地關鍵陣地。蘋果推出Apple Intelligence、三星發布Gauss，高通手機廠如榮耀、vivo也推出各自大模型方案。端側AI成為新一輪技術競賽焦點，各廠商均將「如何讓AI落地」視為重要方向。