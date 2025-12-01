快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

聽新聞
0:00 / 0:00

工業富聯：加碼增資天津子公司 強化AI算力基礎建設

中央社／ 台北1日電
工業富聯公司。圖／工業富聯提供
工業富聯公司。圖／工業富聯提供

鴻海今天傍晚公告，旗下工業富聯透過轉投資中國大陸天津子公司富聯精密電子，增資富聯精密電子旗下天津富聯雲計算公司人民幣20億元（約新台幣88.85億元）。鴻海指出，主要目的為長期投資。

對此，工業富聯晚間在社群平台表示，相關投資將用於強化中國大陸人工智慧（AI）算力基礎設施建設和研發投入、以及相關供應鏈布局，進一步鞏固工業富聯在AI算力領域的地位。

展望2026年AI伺服器機櫃需求，工業富聯指出持續樂觀，工業富聯表示，目前包括核心雲端服務商在內的多項案子持續推進，持續有新客戶導入，整體訂單排程節奏緊湊。

工業富聯指出，在天津、杭州等地擴大投資，強化AI算力基礎設施建設和研發投入外，在贛州，專案一期3年產值超過人民幣600億元，專案二期開工，加速構建AI終端產業生產聚落，另外在深圳，工業富聯斥資人民幣7.26億元，設立新一代智慧手機精密機構件研發中心，強化高階智造與AI終端領域研發。

根據工業富聯年報，天津富聯精密電子主要生產伺服器機櫃產品，以及儲存裝置、雲端運算高精密機構件等。

工業富聯先前指出，今年前3季人工智慧（AI）伺服器成長顯著，產品需求持續提升，通用伺服器出貨保持穩健。

工業富聯表示，今年前3季雲端運算業務營收較2024年同期成長超過65%，第3季單季年成長超過75%，主要受惠超大規模（Hyper-scale）資料中心用AI機櫃產品交付規模擴大、以及AI算力需求暢旺。

觀察第4季，工業富聯在11月下旬透過公告指出，第4季整體經營包括與輝達（NVIDIA）合作的GB200、GB300等相關產品，出貨均按既定計劃推進，客戶需求持續暢旺，生產及出貨一切正常，工業富聯未向市場下調第4季利潤目標。

算力 人民幣 規模

延伸閱讀

鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

陸AI巨頭攻東南亞 晟銘電、勤誠、營邦等機殼廠沾光

台灣機殼廠東南亞啟動擴產計畫 三個利基

水冷報到 供應鏈業績將飛揚

相關新聞

擴產最積極！陸明年12吋成熟製程晶片全球占比逾七成

研究機構TrendForce集邦諮詢新發布預測數據顯示，2026全球晶圓代工市佔，台積電獨佔78%，而中芯國際和華虹集團...

工業富聯：加碼增資天津子公司 強化AI算力基礎建設

鴻海今天傍晚公告，旗下工業富聯透過轉投資中國大陸天津子公司富聯精密電子，增資富聯精密電子旗下天津富聯雲計算公司人民幣20...

12月中日航班續冷 取消率超過4成、1900班

面對中日關係持續激化，大陸官媒持續釋出兩國航班取消、旅遊數據下滑等訊息。據央視新聞，12月從大陸境內到日本的計畫航班中，...

中國最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句「Coming Soon」

被外界譽為「星巴克殺手」的「瑞幸咖啡」，近日傳出即將正式登台，預計將在台北市信義區開設全台首店。但近日發現，原本官網上的...

彭博：陸官方要求民間機構不公布房企銷售數據

兩家中國大陸民間數據機構未按時公布中國主要房企11月銷售數據，外媒引述知情人士透露，此舉是應中國官方部門要求。

人民幣中間價創逾1年新高 專家預期年底前破7機率曝光

人民幣兌美元中間價創逾一年高位，在岸（CNY）及離岸（CNH）人民幣雙雙繼續處於1美元兌人民幣7.08元上下波動。分析師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。