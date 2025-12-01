12月中日航班續冷 取消率超過4成、1900班

面對中日關係持續激化，大陸官媒持續釋出兩國航班取消、旅遊數據下滑等訊息。據央視新聞，12月從大陸境內到日本的計畫航班中，有超過40%取消，取消數量超過1900個。

央視新聞報導還稱，11月15日後，赴日旅客量大幅下降。以11月25日為例，當天旅客量比11月15日減少約23%。

報導引述日本關西機場株式會社社長山谷佳之表示，在12月第二周，關西機場與中國大陸的航班數量將比預想減少約34%。山谷坦言，未來情況仍不明朗。

近月，中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」論述，和最新的引述「舊金山和約」，表示日方無認定台灣法律地位的立場等，持續緊張。上月，大陸政府就因此發布了赴日旅遊風險提示。

據日本政府觀光局統計，今年1月至10月，有約820萬大陸遊客到訪日本。如今隨大陸官方態度強硬，中日航班和大陸赴日旅遊團隊都出現大規模取消。央視數據稱，中日之間有172條定期航線。