快訊

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四下探13度

郭台銘長女旗下投資公司出清鴻海持股5180張 套現逾11億元

聽新聞
0:00 / 0:00

12月中日航班續冷 取消率超過4成、1900班

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中日航班取消率持續擴大。圖為在北京首都機場查看航班的旅客。(歐新社)
中日航班取消率持續擴大。圖為在北京首都機場查看航班的旅客。(歐新社)

面對中日關係持續激化，大陸官媒持續釋出兩國航班取消、旅遊數據下滑等訊息。據央視新聞，12月從大陸境內到日本的計畫航班中，有超過40%取消，取消數量超過1900個。

央視新聞報導還稱，11月15日後，赴日旅客量大幅下降。以11月25日為例，當天旅客量比11月15日減少約23%。

報導引述日本關西機場株式會社社長山谷佳之表示，在12月第二周，關西機場與中國大陸的航班數量將比預想減少約34%。山谷坦言，未來情況仍不明朗。

近月，中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」論述，和最新的引述「舊金山和約」，表示日方無認定台灣法律地位的立場等，持續緊張。上月，大陸政府就因此發布了赴日旅遊風險提示。

據日本政府觀光局統計，今年1月至10月，有約820萬大陸遊客到訪日本。如今隨大陸官方態度強硬，中日航班和大陸赴日旅遊團隊都出現大規模取消。央視數據稱，中日之間有172條定期航線。

中日關係 日本 航班

延伸閱讀

英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果

老老實實收回錯誤言論！陸外交部要求高市早苗「這件事」

餘波盪漾！高市「台灣有事說」讓日本體驗台人日常 國安人士：陸有3誤判

高市早苗「工作X5」奪日本年度流行語大賞

相關新聞

擴產最積極！陸明年12吋成熟製程晶片全球占比逾七成

研究機構TrendForce集邦諮詢新發布預測數據顯示，2026全球晶圓代工市佔，台積電獨佔78%，而中芯國際和華虹集團...

工業富聯：加碼增資天津子公司 強化AI算力基礎建設

鴻海今天傍晚公告，旗下工業富聯透過轉投資中國大陸天津子公司富聯精密電子，增資富聯精密電子旗下天津富聯雲計算公司人民幣20...

12月中日航班續冷 取消率超過4成、1900班

面對中日關係持續激化，大陸官媒持續釋出兩國航班取消、旅遊數據下滑等訊息。據央視新聞，12月從大陸境內到日本的計畫航班中，...

中國最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句「Coming Soon」

被外界譽為「星巴克殺手」的「瑞幸咖啡」，近日傳出即將正式登台，預計將在台北市信義區開設全台首店。但近日發現，原本官網上的...

彭博：陸官方要求民間機構不公布房企銷售數據

兩家中國大陸民間數據機構未按時公布中國主要房企11月銷售數據，外媒引述知情人士透露，此舉是應中國官方部門要求。

人民幣中間價創逾1年新高 專家預期年底前破7機率曝光

人民幣兌美元中間價創逾一年高位，在岸（CNY）及離岸（CNH）人民幣雙雙繼續處於1美元兌人民幣7.08元上下波動。分析師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。