彭博：陸官方要求民間機構不公布房企銷售數據

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
外電報導，兩家中國大陸民間數據機構，接到大陸住房和城鄉建設部通知，要求暫停公開發布房地產銷售數據，直至另行通知。（微博照片）
兩家中國大陸民間數據機構未按時公布中國主要房企11月銷售數據，外媒引述知情人士透露，此舉是應中國官方部門要求。

中國大陸兩家最大的民間地產數據提供機構克而瑞（CRIC）和中指研究院並未在星期天（11月30日）披露11月全國百強房企的銷售總額。按照慣例，這兩家機構通常會在每月最後一天發布數據。

彭博社引述匿名知情人士稱，上述機構是接到大陸住房和城鄉建設部通知，要求暫停公開發布此類數據，直至另行通知。

其中一名知情人士透露，已付費的金融機構仍可獲得相關數據，但前提是對數據保密。截至星期一（12月1日），中國住建部尚未對此事向路透社作出回應。

不過，中指研究院和克而瑞都已在星期一發布了11月百城銷售數據報告。

中國房地產巨企萬科再陷危機，債券連跌多日後，上周首次尋求推遲一隻境內債券的兌付。萬科的意外舉動，使本已因多年銷售下滑與恆大、碧桂園等房企大規模違約而疲弱不堪的市場雪上加霜，房地產行業陷入新一輪不確定性。

情人 房地產

