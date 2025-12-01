中興通訊攜手字節跳動 將於本月推出AI手機

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中興通訊攜手字節跳動將在12月10日發布AI手機。（路透）
鈦媒體和東方財富網引述供應鏈消息報導，字節跳動和中興通訊合作的AI手機將在12月10日發布，其中字節跳動主導豆包大模型的植入與AI交互功能定義，中興則主導硬體定義、產品設計和生產製造。

受這項消息激勵，中興今天股價大漲逾一成，截至上午11時28分，升11.6%，報35.06元。

字節跳動回應消息稱，豆包團隊發布豆包手機助手技術預覽版，是在豆包App基礎上與手機廠商在作業系統層面合作的AI助手軟件。豆包目前正與多家手機廠商洽談助手合作，並沒有自行開發手機的計劃。目前官方揭露的手機合作廠商只有中興手機。

行業消息指出，目前第一代機型已陸續交付，整體備貨量級約3萬部左右，發表後將正式對外銷售。第二代機型亦已完成立項，明年上半年推出，AI能力和硬件配置將進一步升級。

知情人士表示，相比目前主流AI手機，這款手機在字節跳動和中興努比亞團隊的深度合作下，對硬件層、軟件層、甚至作業系統層，都進行了更深入的整合和重構，這被定義為一款「AI原生手機」（AI Native Phone）。

報導指出，其核心差異化在於高權限Agent能力。手機系統內嵌AI Agent，擁有比普遍App更高的系統權限，能跨應用執行複雜指令，完成複雜任務，相比目前「智能手機+大模型/AI應用」的體驗大幅提升。

多位產業分析師預測，憑藉差異化的交互體驗，這款手機有望成為年底的行業「爆款」。

