跌跌跌不休 11月大陸百城二手房環比跌幅擴大

中指研究院最新報告指出，11月中國百城二手住宅延續調整態勢，價格下行壓力有所加大，每平方米價格按月下跌0.94%，跌幅較上月擴大0.1個百分點，按年下跌7.95%。

中指研究院公眾號今日發布中國百城房地產銷售數據報告，顯示在高掛牌量及預期偏弱影響下，二手房價格下行壓力有所加大，11月百城二手住宅均價為每平方人民幣1萬3,143元，按月下跌0.94%，跌幅較前月擴大0.1個百分點，按年下跌7.95%。

分梯隊看，11月一線、二線及三、四線城市二手住宅價格按月分別下跌1.15%、0.98%、0.81%，按年分別下跌5.62%、8.24%、7.47%，較上月跌幅均有所擴大。

新房方面，11月市場供應整體仍在低位，上海、成都、杭州等城市均有高端改善項目入市，帶動核心城市新建住宅均價上漲，進而推動百城新建住宅價格按月保持結構性上漲，百城新建住宅均價為每平方米人民幣1萬7,036元，按月升0.37%，按年升2.68%。

中指院表示，年末房企進入業績衝刺階段，核心城市優質新盤預計將有所增加，新房成交量有望實現翹尾，但整體市場仍有壓力。同時，二手房市場則受掛牌量較高等因素影響，價格仍處博弈期，年末成交量預計維持穩定。

新建住宅方面，一線城市新建住宅價格按月上漲0.75%，按年上漲6.66%；二線城市按月上漲0.36%，按年上漲1.89%；三、四線代表城市按月下跌0.18%，按年下跌1.55%。

中指院預計，短期房地產政策將繼續聚焦推動市場止跌回穩，如清理住房消費不合理限制性措施、降低購房成本、加力實施城中村改造等；中長期將加快構建發展新模式，因時因勢推動各項改革舉措落地。