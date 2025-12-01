陸催生出狠招 明年起對避孕藥品和用具開徵增值稅

中國大陸近幾年出生人口快速減少，為積極催生，明年起，將對銷售避孕藥品和用具開徵增值稅，過去為推動計劃生育而提供的免徵增值稅優惠正式走入歷史。

山東廣播電視台旗下新媒體《閃電新聞》報導，免徵增值稅政策取消，將對避孕藥品和用具的生產、銷售企業產生直接影響；企業需要重新評估成本結構，調整定價策略，並可能面臨市場競爭加劇的挑戰。

報導稱，隨著增值稅的徵收，未來大陸避孕藥品的市場價格可能上漲，從而增加消費者的購買成本。自2026年1月1日起，銷售避孕藥品將需按照增值稅法規要求開具相應的增值稅專用發票或普通發票。

大陸原《增值稅暫行條例》第15條規定，「避孕藥品和用具」免徵增值稅。而2024年12月25日大陸第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議通過、將於2026年1月1日實施的《增值稅法》第24條免徵增值稅的項目中，則已經沒有這一項。

依據新法，避孕藥品和用具明年起的增值稅稅率應為13%。

對於這項新政策，有大陸網友說：「咋地？現在人口下降的壓力已經大到這種程度了嗎？」「國家鼓勵多生孩子少避孕」。還有網友反諷稱：「妙啊，建議加徵1000%特別稅。」「不准產銷避孕藥用品、更能促進生育喲！」「趕緊囤兩箱」「應當對寵物用品、寵物醫療徵收更高的稅」。

中國大陸出生人口自2016年（1,786萬人）起連續七年下降，2023年降至902萬人。2024年因多地政府推出生育補貼、延長產假等配套措施，出現階段性反轉。2024年大陸全國出生人口為954萬人，但預期中國出生人口減少仍為長期趨勢。