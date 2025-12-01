快訊

大陸民間房企銷售數據未按時公布 引發揣測

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸房坡產市場因優等生萬科再陷危機而重新感到不安。萬科債券連跌多日後，上周首次尋求推遲一檔境內債券的兌付。（路透）
中國大陸房地產市場因萬科提出債券展期後，陷入新一輪不確定性之際，兩家中國民間數據機構也未公布大陸全國主要房企11月銷售數據，引發市場關注。

中國兩家國內最大的民間地產數據提供機構克而瑞（CRIC）和中指研究院並未在11月30日披露11月全國百強房企的銷售總額。按慣例，這兩家機構通常會在每月最後一天發布數據。

彭博智庫行業分析師孔令儀（Kristy Hung）在周一的報告中表示，這一數據的缺失可能加劇外界對這一陷入困境行業狀況的不確定性，「11月的數據很可能會顯示跌幅進一步擴大。」

市場因為房地產優等生萬科再陷危機而重新感到不安。萬科債券連跌多日後，上周首次尋求推遲一隻境內債券的兌付。萬科的意外舉動，使本已因多年銷售下滑與恆大、碧桂園等房企大規模違約而疲弱不堪的市場雪上加霜。

萬科12月有兩筆債務到期，「22萬科MTN004」債券本金兌付日為12月15日，債項餘額共人民幣20億元；另有一筆餘額37億元的中票將於12月底到期。萬科已召開債權人會議，要求前一筆20億元的債券展期，引發市場震動。

