快訊

桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸11月標普製造業PMI回落至49.9 低於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸11月標普製造業PMI回落至49.9，低於預期。圖為青島海爾中央空調廠生產線。（新華社〉
大陸11月標普製造業PMI回落至49.9，低於預期。圖為青島海爾中央空調廠生產線。（新華社〉

RatingDog標普全球聯合公布，11月經季節性調整的中國大陸服務業採購經理指數（PMI）進一步回落至49.9，低於市場預期的50.5，且低於50榮枯分界線以下，反映中國製造業景氣度自7月後首次出現惡化，但幅度輕微。10月為50.6。

在歷經此前連續三個月擴張後，中國製造業生產在11月出現停滯，主要是由於當月新訂單增速降至接近停滯，產量也隨之停止擴張，惟出口訂單仍能恢復增長。由於新業務增長減弱，中國製造商因此降低用工量和採購量，謹慎控制庫存。儘管如此，企業信心度仍較10月有所改善。

價格方面，雖然成本持續上揚，製造商在11月仍繼續下調銷售價格。

RatingDog創始人姚煜表示，整體來看，11月RatingDog中國製造業PMI表現由擴張轉為收縮。各分項中，新出口訂單的回暖並沒有帶動製造業延續擴張。展望未來，考慮到衝刺全年5%增長目標的需要，年底供需側或存在階段性發力可能，預計12月PMI將呈現弱擴張態勢。

周日，大陸國家統計局公布，11月大陸製造業PMI按月升0.2至49.2，惟低於市場預期的49.4，且是連續八個月處於收縮區間。

延伸閱讀

11月台股開戶人數再創歷史新高突破1,371萬人 年輕世代成主力

台股11月開戶數增加5.2萬人 累計1371萬人再創新高

刷新陸影史多項紀錄…瘋狂動物城2 票房上看42億元

陸AI巨頭攻東南亞 晟銘電、勤誠、營邦等機殼廠沾光

相關新聞

跌跌跌不休 11月大陸百城二手房環比跌幅擴大

中指研究院最新報告指出，11月中國百城二手住宅延續調整態勢，價格下行壓力有所加大，每平方米價格按月下跌0.94%，跌幅較...

陸催生出狠招 明年起對避孕藥品和用具開徵增值稅

中國大陸近幾年出生人口快速減少，為積極催生，明年起，將對銷售避孕藥品和用具開徵增值稅，過去為推動計劃生育而提供的免徵增值...

大陸民間房企銷售數據未按時公布 引發揣測

中國大陸房地產市場因萬科提出債券展期後，陷入新一輪不確定性之際，兩家中國民間數據機構也未公布大陸全國主要房企11月銷售數...

大陸11月標普製造業PMI回落至49.9 低於預期

RatingDog標普全球聯合公布，11月經季節性調整的中國大陸服務業採購經理指數（PMI）進一步回落至49.9，低於市...

大突破 陸完成第一階段6G試驗

中國大陸正加快探索6G技術應用場景，近期大陸紫金山實驗室針對6G在無人工廠的應用實驗。大陸專家稱，目前大陸已完成第一階段...

吸引力排行…北京CBD商務區 全球第六

近日，《全球商務區吸引力報告》時隔五年再次發布。北京CBD的全球排名躍升為第六，較五年前提升一位，是中國大陸最具綜合競爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。