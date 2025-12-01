吸引力排行…北京CBD商務區 全球第六

近日，《全球商務區吸引力報告》時隔五年再次發布。北京CBD的全球排名躍升為第六，較五年前提升一位，是中國大陸最具綜合競爭力的商務區。

《全球商務區吸引力報告》是全球最具權威性的商務區評估體系之一， 此前曾發布過兩版。今年的報告由安永（EY）與城市土地學會（ULI）在全球商務區創新聯合會支持下發布，受評的30個CBD分布在19個國家，共匯聚了84家《財富》全球500強企業總部，日均承載總計700萬餘名從業人員，年經濟總量貢獻突破4.5兆美元，對全球經濟增長起到至關重要的作用。

榜單上，中國商務區占據四席，分別是第6位北京CBD、第13位香港中環、第14位上海浦東—陸家嘴和第22位廣州天河CBD。

報告認為，中國大陸的城市群表現亮眼，憑藉差異化定位與協同互補的發展路徑，構建起了具有全球影響力的商務區梯隊。其中，北京CBD連續三次在報告中躋身全球前十，是中國大陸最具綜合競爭力的商務區。

「世界商務區的競爭力版圖正在被重塑。最引人注目的是亞洲商務區的整體崛起。」安永華北區主管合夥人張明益解讀報告時說，在綜合吸引力排名前十的CBD中，亞洲占據四席，包括東京丸之內、北京CBD、新加坡中央商務區等，排名均有明顯提升，「這意味著世界經濟重心呈現逐漸東移的趨勢。」

報告的基準評估體系包含8個類別，如人才、市場接近度、影響力、外部條件、辦公空間、消費活力、創新與可持續性。除綜合排名外，還形成了類別單項排名。在「消費活力」「人才」「創新」這幾個維度，北京CBD均名列前茅。

以「消費活力」為例，北京CBD全球排名第二，成功構建了「工作—生活—休閒」的一體化生態。商務區內不僅坐落著林立的寫字樓，還擁有高度密集的文化設施、餐飲零售、商業服務與公共空間，兼顧了生活溫度和職場效率。