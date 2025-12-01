繼浙江「春秋假」…刺激消費 新疆、吉林推「雪假」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸吉林省已將12月3日至7日設為「冰雪假期」，希望藉此繁榮當地冰雪市場。（新華社）
大陸吉林省已將12月3日至7日設為「冰雪假期」，希望藉此繁榮當地冰雪市場。（新華社）

經濟不好是因為假放得太少了？大陸繼浙江等省分率先推行中小學「春秋假」制度後，新疆、吉林等地近期也相繼推出「雪假」，希望藉此刺激當地的旅遊消費。

所謂「春秋假」是指在春季和秋季學期中，為中小學生增設有別於寒暑假的短假期。大陸商務部等九個部門於今年9月聯合公布的《關於擴大服務消費的若干政策措施》提出，鼓勵中小學實施「春秋假」制度，以促進旅遊消費增長。

浙江隨後於今年10月，率先成為大陸第一個全面推行該制度的省分，浙江全省11個地級市目前均已發布實施文件，例如寧波春假安排在五一假期前3天，秋假為11月12日至14日。四川自貢、湖北恩施、廣東佛山、陜西漢中等地隨後也傳出將推行中小學「春秋假」的消息。

上海澎湃新聞指出，繼「春秋假」之後，吉林省近日也宣布，面向全省義務教育階段學生，將2025年12月3日至7日設立為「冰雪假期」，同時鼓勵職工帶薪休假，努力推動冰雪運動普及與發展，繁榮冰雪市場。

吉林省文化和旅遊廳副廳長金振林表示，冰雪假期期間，吉林全省冬季開放的171家A級旅遊景區中，具備合格資質、規範運營的39家滑雪場和滑冰館（所），對中小學生實行免票和家長優惠等政策，切實降低親子冰雪活動成本。

根據政策安排，吉林義務教育階段學生憑身分證、醫保卡等有效身分證件，到指定滑雪場、滑冰場登記，每日可免費體驗1次含雪具的3小時上冰雪活動。此外，學生還可免首道門票遊覽全省冬季開放運營的A級旅遊景區。陪同參與冰雪活動的家長，可享雪票及景區首道門票7折優惠。

在吉林省之前，新疆已率先公布「雪假」相關配套措施。新華網報導，12月1日至5日，烏魯木齊、阿勒泰等地的中小學生將迎來「雪假」，可望帶動新一輪冰雪旅遊熱潮。為應對此次集中出行，新疆鐵路、民航等部門已提前部署，通過加開列車、加密航線、優化服務等多項措施，全力保障將於明天開始的首個「雪假」旅遊出行需求。

