大陸平台涉稅新規影響分析

《關於互聯網平台企業報送涉稅信息有關事項的公告》（稅務總局公告2025年第15號）實施後，所有互聯網平台都須按季度上報經營者信息與收入資料，稅務機關將自動比對企業與個人報稅紀錄，對從事電商的台商而言，過去的灰色地帶正逐漸消失，從被動應付轉為主動合規。

自2025年10月起，大陸所有電商、生活服務、供應鏈物流、跨境平台等互聯網平台企業，都需依15號公告，按季度向稅務機關上報經營者與收入資料，平台銷售金額、退款金額、匯率折算等信息進入稅務系統，代表所有在平台上從事經營活動的主體，不論企業或個人、境內或境外，其營收信息將直接納入稅務監控系統，平台收入不再有模糊空間，未來只要平台有報送、銀行有流水、使用者有支付紀錄，稅務機關通過平台資料、銀行流水、納稅申報三重比對，就能自動判斷企業或個人有無涉稅風險。

一、政策趨勢

過去稅務機關監管方式以人工抽查、實地調查與舉報線索為主。由於平台交易量大、演算法複雜、跨境模式多樣，稅務部門難以全面掌握實際營收金額。部分台商透過境外公司開店、以第三地帳戶收款，或採用未開票交易方式，使申報收入與實際營收存在落差。從 2025 年開始，監管方式出現關鍵轉變，稅務機關不再依賴企業申報，而是依靠平台資料。平台需報送的核心資料包括：

1.交易總額、退款、淨收入

2.經營者身份資料（含境外主體的證件與國別）

3.交易對應的匯率與折算方法

4.收款方式與資金流向

稅務系統會自動將平台資料與企業或個人的申報資料進行比對，平台收入-報稅收入=風險指標，差異越大，風險級別越高，後續可能收到提醒短信、線上核查通知，甚至直接立案稽查。

簡單說，這是一套「自動化稽查」機制。過去因信息不透明而未被查到的部分，現在將被平台資料完整呈現，企業將沒有隱瞞空間，稅務局也不必再「抽查運氣」，而是透過資料直接鎖定異常對象。

二、台商可採取的因應之道有：

1.自主對帳：調出平台後台銷售明細、銀行流水與公司會計帳，逐項比對是否存在平台收入高於報稅金額或個人帳戶收款情形。

2.建立內部自查與合規程序：建立對帳機制並納入例行工作，按季度比對平台資料與報稅資料，保存退款、匯率換算與發票紀錄。

另外若公司在大陸有固定據點或長期派員，應同時評估是否可能構成常設機構，因為大陸稅法規定，若境外公司在大陸有固定業務據點或長期派駐人員，即使公司註冊在境外，也可能被認定為在大陸有常設機構，需在大陸繳納企業所得稅，並有可能追溯補稅。

台商要注意的是，本次平台信息報送政策，目的並非加稅，而是資訊透明化管理，若台商接到稅務局短信須立即處理，儘快主動與稅務局溝通說明；另外應及早建立季度對帳制度、強化內部財務系統，避免「多平台、多帳戶」導致錯報或漏報的風險。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)