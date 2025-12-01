陸首款 DXD 架構 GPU 亮相

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸持續推進高性能晶片研發，大陸GPU設計公司象帝先近日展示全球唯一量產的Imagination DXD架構5奈米GPU——伏羲A0。據了解，該產品綜合渲染性能較上一代提升一倍以上，支援大型3D圖形應用、3D數位孿生場景，並搭載光追與超分辨率等新一代圖形技術。

據快科技報導，伏羲A0在成都舉行的第31屆ICCAD-Expo 2025展會上亮相，採用5奈米製程，綜合渲染性能較上一代提升一倍以上，可流暢運行大型3D圖形及複雜數位孿生場景。

據了解，DXD架構由英國晶片架構公司Imagination Technologies開發，專為高性能GPU設計，支援光追、超分辨率等新一代圖形技術。其主要應用領域包括雲遊戲、PC遊戲及效率型應用場景，目標是透過性能、能效與成本的優化，滿足多使用者場景下的高需求。

芯智訊引述象帝先投資方安孚科技稱，象帝先此次展出的伏羲架構還包含A0與B0兩款晶片產品，其中A0專注高端渲染，B0聚焦GPU與NPU異構融合，支援FP8資料精度格式，可部署DeepSeek R1 7B等端側模型。

此前，業內有傳聞稱，象帝先此次流出的新一代伏羲架構GPU採用5奈米製程，具備160TFLOPS（FP32）算力與12GB HBM2顯示記憶體（VRAM），經過前期軟體優化調試已具備運行《黑神話：悟空》的基礎。

同時，安孚科技還透露，伏羲A0專注填補大陸國產高階渲染產品空白；伏羲B0則是GPU與NPU融合的晶片，主打端側模型部署與快速興起的AI PC市場，伏羲B0將全面支援LLAMA 、ChatGLM-6B 、Stable-Diffusion 、Sora、DeepSeek R1 1.5/7B等全球主流模型的端側部署需求。

奈米 製程 設計

