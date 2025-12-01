大摩：阿里是中國最佳AI賦能者

摩根士丹利（大摩）日前發布最新報告指出，大陸B端（面向企業或組織）AI市場正在出現明顯的結構性轉變，企業客戶在生成式AI部署上，正迅速從獨立模型開發商轉向擁有全棧能力的超大規模雲廠商，而阿里巴巴憑藉「阿里雲＋通義千問」的組合，被大摩視為「中國最佳AI賦能者」。

華爾街見聞報導，大摩調查今年下半年企業CIO（首席資訊長）的看法顯示，47%的CIO傾向選擇超大規模雲廠商（Hyperscalers）支持大模型落地，較上半年升10個百分點；對獨立AI模型開發商興趣則降至40%。另有40%的CIO計畫在未來一年於公有雲部署生成式AI，遠高於半年前的28%。

在此背景下，阿里雲作為基礎設施供應商，還擁有眾多自研大模型，使其在B端吸引力明顯上升。