陸製造業 PMI 連八月緊縮 上月49.2持續低於榮枯線 本月仍有下行壓力

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸11月製造業PMI為49.2，已連續八個月處於收縮區間。 路透
大陸國家統計局昨（30）日公布，11月製造業採購經理指數（PMI）49.2，比前月上升0.2個百分點，低於市場預期的49.4，為連續第八個月低於50榮枯線，製造業景氣持續緊縮；11月受到假期效應消退等因素影響，服務業商務活動指數為49.5，比前月下降0.7個百分點，為今年以來首度落入收縮區間。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青認為，受房地產市場延續調整，大陸國內消費和投資需求偏弱，以及第4季美國高關稅政策對全球貿易和大陸出口衝擊顯現等影響，這導致11月製造業PMI仍在收縮區間運行。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧則指，製造業方面，生產指數和新訂單指數分別為50.0和49.2，比前月上升0.3個和0.4個百分點，其中生產指數升至臨界點，製造業產需兩端均有改善。

大陸官方製造業PMI
展望後期製造業走勢，經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，由於明年春節時間較晚，回鄉潮不會影響到生產，同時政策層面也在準備來年「開門紅」，因此製造業活動還是有保障的，預計能夠保持穩定。

王青則表示，伴隨美國高關稅政策對全球貿易及大陸出口的衝擊有可能在年底進一步體現，大陸國內房地產市場也會延續調整，12月製造業PMI指數仍有一定下行趨勢。

中國銀河證券報告指出，本月製造業PMI指數季節性回升，生產、新訂單指數均有所回暖，表明經濟有所企穩。不過隱患仍然存在，產成品價格下降但原材料價格上升的格局仍然抑制企業利潤；產成品庫存再度下降表明企業被動去庫存仍在，新一輪庫存周期還在醞釀。

統計局同日公布的資料顯示，11月建築業商務活動指數為49.6，比前月上升0.5個百分點，土木工程建築業活動保持增長，年底趕工期或為主因。

服務業商務活動指數為49.5，比前月下降0.7個百分點，在上月黃金假期高基數影響下，消費相關服務業呈現淡季回落特徵，居民購物、住宿餐飲、交通運輸、旅遊及文體娛樂相關行業商務活動指數較前月均有不同程度下降。

