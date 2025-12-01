燒錢換規模轉向 陸外送大戰改打效率賽

大陸外送大戰進入新階段。第一財經指出，今年夏季的外送大戰已在第3季財報中顯現壓力，儘管美團、阿里、京東三大平台投入仍高，但均強調價格戰不可持續，行業正由「燒錢換規模」轉向效率競爭。

報導稱，三家平台第3季的「痛感」均與外送投入有關，但補貼已開始下降。美團執行長王興稱外送虧損在第3季達峰值，「雙11」後補貼回收，但仍會保持必要投入、不參與價格戰。阿里電商事業群執行長蔣凡指，閃購業務單位經濟效益改善，下季度投入將收縮，但仍看好增量；京東則在第3季悄然減少補貼。

用戶與騎手端亦感受到變化，補貼比拚主要集中於美團與淘寶閃購，整體力度下滑。騎手單量與收入同步減少，例如9月入職美團專送者，11月日均單量由60單降至50單；江蘇一名騎手月收入也自8月的人民幣1.3萬元回落至9,000元。

商家端同樣承壓。有茶飲品牌店主稱單量與收入下滑約兩成。他指京東最早收縮補貼，從每單15減10元降至3至5元，單量占比由30%掉至不到2%。

第一財經認為，此前的外送大戰留下新市場格局，使競爭進入「不想打，但也停不下」更為複雜的階段。易觀數據顯示，今年第3季美團即時交易成交額市占率為47.1%，淘寶42.3%，京東8.4%。補貼退潮後，行業競爭將由過去的「燒錢換規模」轉向效率競爭，平台將更注重物流、運營效率及高客單價訂單的布局。