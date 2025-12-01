快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

陸製造業景氣 連8個月緊縮

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸國家統計局昨公布，十一月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為四十九點二，比上月升○點二，低於市場預期的四十九點四，且為連續八個月處於收縮區間；非製造業商務活動指數為四十九點五，則比上月降○點六。分析認為製造業ＰＭＩ受中美貿易戰和緩，提振市場信心，但關稅衝擊仍在，加上房市不振影響投資、消費，十二月製造業ＰＭＩ恐進一步下行。十一月綜合ＰＭＩ產出指數為四十九點七，比上月降○點三。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧指出，製造業方面，生產和新訂單指數分別為五十和四十九點二，比上月升○點三個和○點四，其中生產指數升至臨界點，製造業產需兩端均有改善。

從產業別看，高技術製造業保持擴張。高技術製造業ＰＭＩ為五十點一，連續十個月位於臨界點以上，行業保持增長。裝備製造業和消費品行業分別為四十九點八和四十九點四。高耗能行業為四十八點四，比上月升一點一，景氣低位回升。

針對製造業景氣回升，界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，官方九月底推出「兩個五千億」穩增長政策，加上十月中美經貿會談取得積極成果，有助提振十一月製造業市場信心；不過，受房市影響，大陸消費和投資需求偏弱，以及第四季美國高關稅政策對全球貿易和出口衝擊顯現，導致十一月製造業ＰＭＩ指數仍在收縮區間。而從穩定今年底及明年初宏觀經濟運行角度，不排除年底前發布新一輪穩增長政策，核心是財政加力、貨幣寬鬆、更大力度推動房地產止跌。

非製造業方面，十一月受假期效應消退等影響，服務業商務活動指數為四十九點五，比上月下降。從行業看，鐵路運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融等行業商務活動指數均位於五十五以上較高景氣區間；房地產、居民服務等行業商務活動指數則低於臨界點。

製造業

延伸閱讀

AI 需求熱 PMI 拚連二月擴張 電子業旺季可望支撐表現

不是央行政策？時力王婉諭致函經濟學人 稱台灣經濟真正問題是它

只會存錢和住垃圾場沒兩樣 理財專家：4、50歲開始投資都不嫌晚

富爸爸作者曝史上最大崩盤已至：AI將摧毀就業 持有「這資產」免驚

相關新聞

陸完成第一階段6G技術試驗 聲稱掌握300項關鍵技術

中國大陸正加快探索6G技術應用場景，近期大陸紫金山實驗室針對6G在無人工廠的應用實驗。大陸專家稱，目前大陸已完成第一階段...

陸製造業景氣 連8個月緊縮

大陸國家統計局昨公布，十一月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為四十九點二，比上月升○點二，低於市場預期的四十九點四，且為連續...

陸廣電總局：善用AI技術 加大超高清技術應用

大陸國家廣播電視總局相關負責人日前表示，要堅持「內容為王」與「技術賦能」雙輪驅動，要善於運用人工智慧技術，優化算法推薦機...

AI需求爆 陸PCB上游高端原料爆缺貨漲價潮

AI浪潮帶動下，相關需求引發缺貨漲價潮蔓延至印刷電路板（PCB）產業鏈上游。CCL（覆銅板）、電子銅箔、電子布等高端原材...

大陸AI公司誰能對標谷歌？陸私募大佬點名阿里、字節

全球市場擔憂AI泡沫之際，被視為大陸私募界大佬、東方港灣董事長但斌日前在一場演講中表示，AI熱潮才剛開始，他還點名，中國...

告別行員「靈魂拷問」人行：明年起取款超5萬不須登記

金融詐欺層出不窮，為杜絕不法蔓延，中國官方祭出愈來愈多反制政策。一名律師日前在山東某家銀行領取不到5萬元人民幣(約0.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。