陸製造業景氣 連8個月緊縮

大陸國家統計局昨公布，十一月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為四十九點二，比上月升○點二，低於市場預期的四十九點四，且為連續八個月處於收縮區間；非製造業商務活動指數為四十九點五，則比上月降○點六。分析認為製造業ＰＭＩ受中美貿易戰和緩，提振市場信心，但關稅衝擊仍在，加上房市不振影響投資、消費，十二月製造業ＰＭＩ恐進一步下行。十一月綜合ＰＭＩ產出指數為四十九點七，比上月降○點三。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧指出，製造業方面，生產和新訂單指數分別為五十和四十九點二，比上月升○點三個和○點四，其中生產指數升至臨界點，製造業產需兩端均有改善。

從產業別看，高技術製造業保持擴張。高技術製造業ＰＭＩ為五十點一，連續十個月位於臨界點以上，行業保持增長。裝備製造業和消費品行業分別為四十九點八和四十九點四。高耗能行業為四十八點四，比上月升一點一，景氣低位回升。

針對製造業景氣回升，界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，官方九月底推出「兩個五千億」穩增長政策，加上十月中美經貿會談取得積極成果，有助提振十一月製造業市場信心；不過，受房市影響，大陸消費和投資需求偏弱，以及第四季美國高關稅政策對全球貿易和出口衝擊顯現，導致十一月製造業ＰＭＩ指數仍在收縮區間。而從穩定今年底及明年初宏觀經濟運行角度，不排除年底前發布新一輪穩增長政策，核心是財政加力、貨幣寬鬆、更大力度推動房地產止跌。

非製造業方面，十一月受假期效應消退等影響，服務業商務活動指數為四十九點五，比上月下降。從行業看，鐵路運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融等行業商務活動指數均位於五十五以上較高景氣區間；房地產、居民服務等行業商務活動指數則低於臨界點。