快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

陸廣電總局：善用AI技術 加大超高清技術應用

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家廣播電視總局相關負責人日前表示，要善於運用人工智慧技術，優化算法推薦機制，加大超高清技術的應用。而這或給面板業再度增長的動力。（新華社）
大陸國家廣播電視總局相關負責人日前表示，要善於運用人工智慧技術，優化算法推薦機制，加大超高清技術的應用。而這或給面板業再度增長的動力。（新華社）

大陸國家廣播電視總局相關負責人日前表示，要堅持「內容為王」與「技術賦能」雙輪驅動，要善於運用人工智慧技術，優化算法推薦機制，加大超高清技術的應用，進一步提升網絡視聽作品的藝術表現力。

新華社報導，大陸廣電總局負責人近期在京召開的紀念抗戰勝利80周年主題網絡視聽節目創作座談會上作出前述表述。

在內容上，該負責人稱，網絡視聽行業要從時代之變、中國之進中萃取題材，把牢文藝創作方向；堅持導向為王、內容為王，讓作品既有熱度更有深度、既有意思更有意義。

報導稱，廣電總局指導網絡視聽行業紀念抗戰勝利80周年期間，推出了微短劇《馬背搖籃》《怒刺》《自古英雄出少年》《坐標》、網絡紀錄片《何以和平》《我是八路軍》等抗戰主題網絡視聽重點作品。

事實上，大陸官方有計畫地推動超高清視頻產業，而這背後帶動面板、晶片等硬體多環節產業鏈增長。大陸官方自2019年推出「超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）」，超高清產業在技術和市場上取得了顯著進展，從終端設備面板廠出貨佔據全球七成、制定多項標準體系、建設內容高清頻道等等。

在終端設備上，調查機構洛圖科技發布10月全球液晶電視面板市場出貨數據顯示，中國大陸面板廠在全球市場的出貨量份額為73.8%，維持在高位，年增、月增分別提升了6.0和0.7個百分點。其中，京東方10月出貨量約540萬片，排名第一，出貨量相當於日系廠商夏普一個月的五倍。

AI

延伸閱讀

持續對日施壓 12月大陸飛日本航班900餘班確定取消

防大陸武統台灣！侯漢廷主張男女當2年兵 諷不敢做就是中共同路人

超越哪吒！「動物方城市2」刷新大陸動畫電影多項紀錄

98搶1！陸全國公務員考試今日登場 報考人數創新高

相關新聞

陸完成第一階段6G技術試驗 聲稱掌握300項關鍵技術

中國大陸正加快探索6G技術應用場景，近期大陸紫金山實驗室針對6G在無人工廠的應用實驗。大陸專家稱，目前大陸已完成第一階段...

陸廣電總局：善用AI技術 加大超高清技術應用

大陸國家廣播電視總局相關負責人日前表示，要堅持「內容為王」與「技術賦能」雙輪驅動，要善於運用人工智慧技術，優化算法推薦機...

AI需求爆 陸PCB上游高端原料爆缺貨漲價潮

AI浪潮帶動下，相關需求引發缺貨漲價潮蔓延至印刷電路板（PCB）產業鏈上游。CCL（覆銅板）、電子銅箔、電子布等高端原材...

大陸AI公司誰能對標谷歌？陸私募大佬點名阿里、字節

全球市場擔憂AI泡沫之際，被視為大陸私募界大佬、東方港灣董事長但斌日前在一場演講中表示，AI熱潮才剛開始，他還點名，中國...

告別行員「靈魂拷問」人行：明年起取款超5萬不須登記

金融詐欺層出不窮，為杜絕不法蔓延，中國官方祭出愈來愈多反制政策。一名律師日前在山東某家銀行領取不到5萬元人民幣(約0.7...

華為陪聊機器人「智慧憨憨」 可自然對話 賣399元秒殺

華為在官網上線首款陪聊機器人「智慧憨憨」，產品售價399元人民幣（約56美元），定位為家庭場景的AI陪伴玩具，搭載AI大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。