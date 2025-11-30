陸廣電總局：善用AI技術 加大超高清技術應用

大陸國家廣播電視總局相關負責人日前表示，要堅持「內容為王」與「技術賦能」雙輪驅動，要善於運用人工智慧技術，優化算法推薦機制，加大超高清技術的應用，進一步提升網絡視聽作品的藝術表現力。

新華社報導，大陸廣電總局負責人近期在京召開的紀念抗戰勝利80周年主題網絡視聽節目創作座談會上作出前述表述。

在內容上，該負責人稱，網絡視聽行業要從時代之變、中國之進中萃取題材，把牢文藝創作方向；堅持導向為王、內容為王，讓作品既有熱度更有深度、既有意思更有意義。

報導稱，廣電總局指導網絡視聽行業紀念抗戰勝利80周年期間，推出了微短劇《馬背搖籃》《怒刺》《自古英雄出少年》《坐標》、網絡紀錄片《何以和平》《我是八路軍》等抗戰主題網絡視聽重點作品。

事實上，大陸官方有計畫地推動超高清視頻產業，而這背後帶動面板、晶片等硬體多環節產業鏈增長。大陸官方自2019年推出「超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）」，超高清產業在技術和市場上取得了顯著進展，從終端設備面板廠出貨佔據全球七成、制定多項標準體系、建設內容高清頻道等等。

在終端設備上，調查機構洛圖科技發布10月全球液晶電視面板市場出貨數據顯示，中國大陸面板廠在全球市場的出貨量份額為73.8%，維持在高位，年增、月增分別提升了6.0和0.7個百分點。其中，京東方10月出貨量約540萬片，排名第一，出貨量相當於日系廠商夏普一個月的五倍。