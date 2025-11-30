AI需求爆 陸PCB上游高端原料爆缺貨漲價潮

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
AI浪潮帶動下，相關需求引發缺貨漲價潮蔓延至印刷電路板（PCB）產業鏈上游。（路透）
AI浪潮帶動下，相關需求引發缺貨漲價潮蔓延至印刷電路板（PCB產業鏈上游。CCL（覆銅板）、電子銅箔、電子布等高端原材料掀起供不應求聲浪，進一步支撐產品價格提漲。「低端過剩，高端不足」成為行業當前核心矛盾。

財聯社報導，隨著AI驅動PCB行業整體景氣度持續回暖，上游相關高端基材需求見漲，不同程度出現缺貨和漲價現象。

拆分材料構成來看，覆銅板（製作PCB的核心基材）主要原材料包括電子銅箔、電子級玻璃纖維布等。包括建滔積層板等廠商年內已多次提漲產品價格，成本壓力、需求紅利成為漲價的重要推手。

一位電子銅箔從業者稱，部分公司產品採用「銅價+加工費」的定價模式，下游需求旺盛會推漲加工費。

諾德股份研究院院長丁瑜表示，短期來看，行業會加速洗牌，缺乏高端技術的企業將被出清。因此他們目前正從正在加速從傳統銅箔向HVLP、RTF、載體銅箔、合金箔、複合箔等高端產品轉型。

他進一步指出，目前高端電子銅箔非常缺貨，主要兩原因待解：

一是銅箔極低的粗糙度將導致與基材的結合力不佳，需要尋求平衡點；

二是銅箔在信號傳輸過程中，對材料耐腐蝕性有要求，要突破合金化的技術，以及硅烷偶聯劑等方面的界面結合技術，目前難度仍較大。

電子玻纖布上，宏和科技董事長毛嘉明近日公開表示，今年前三季電子布行業總體需求比上年同期有明顯地改善，銷售單價增長，主要是高性能電子布帶動了普通中高端電子布的需求。宏和科技前三季淨利潤年增近17倍，達1.39億元，創上市以來同期新高。年初以來公司股價漲幅高達284.79%。

據了解，CCL行業呈現五年一輪回的周期性特徵，上一次缺料緊張、大幅漲價發生在2020年，2020年之前的一輪則是2015年，主因產能調整後導致原材料供應問題。但大陸有某覆銅板廠人士表示，覆銅板產品價格從2022年開始下跌，一直跌到去年，目前雖在回升，但還遠未恢復到2021年的水平。

行業研究機構Prismark預測，2029年全球PCB總產值將接近950億美元，2024-2029年復合增速達到5.2%。顯示中長期PCB仍將受益於AI等下游需求高景氣。

材料 漲價 缺貨 電路 產業鏈 PCB

延伸閱讀

台商楠梓電轉投資 滬電股份申請在港上市

南亞調漲CCL和PP售價 台塑四寶股價強漲

CCL不可或缺的上游原料股─金居

南亞CCL喊漲11月20日生效 台高階廠已先漲一輪了

相關新聞

陸完成第一階段6G技術試驗 聲稱掌握300項關鍵技術

中國大陸正加快探索6G技術應用場景，近期大陸紫金山實驗室針對6G在無人工廠的應用實驗。大陸專家稱，目前大陸已完成第一階段...

大陸AI公司誰能對標谷歌？陸私募大佬點名阿里、字節

全球市場擔憂AI泡沫之際，被視為大陸私募界大佬、東方港灣董事長但斌日前在一場演講中表示，AI熱潮才剛開始，他還點名，中國...

告別行員「靈魂拷問」人行：明年起取款超5萬不須登記

金融詐欺層出不窮，為杜絕不法蔓延，中國官方祭出愈來愈多反制政策。一名律師日前在山東某家銀行領取不到5萬元人民幣(約0.7...

華為陪聊機器人「智慧憨憨」 可自然對話 賣399元秒殺

華為在官網上線首款陪聊機器人「智慧憨憨」，產品售價399元人民幣（約56美元），定位為家庭場景的AI陪伴玩具，搭載AI大...

起拍價再降1.3億元 廣州「銅錢大廈」第4次仍流拍

28日上午10時，廣州地標建築廣州圓大廈(又名「銅錢大廈」)第四次拍賣結束。這一次拍賣較第三次拍賣再降1.3億元人民幣(...

