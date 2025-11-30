快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

大陸AI公司誰能對標谷歌？陸私募大佬點名阿里、字節

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸私募界大佬但斌點名，大陸國內能對標谷歌的公司可能有兩家，「一個是阿里巴巴，一個是字節」。（路透）
大陸私募界大佬但斌點名，大陸國內能對標谷歌的公司可能有兩家，「一個是阿里巴巴，一個是字節」。（路透）

全球市場擔憂AI泡沫之際，被視為大陸私募界大佬、東方港灣董事長但斌日前在一場演講中表示，AI熱潮才剛開始，他還點名，中國大陸能對標谷歌的公司可能有兩家，「一個是阿里巴巴，一個是字節，甚至騰訊都可能有點落後了。」

但斌於28日在2025分析師大會暨第七屆新浪財經最佳分析師頒獎盛典發表主題演講時做出前述發言。

澎湃新聞報導，但斌表示，當前正處在一個堪比「瓦特蒸汽機」時刻的全新紀元人工智能（AI）革命。「從長期的視角看，我們僅僅處於AI爆發的第一天」。

面對AI時代，但斌稱，東方港灣做出了簡單的戰略性抉擇，把所有的錢換成美元，去買以輝達為首的美國公司，而輝達在過去兩年一直是他的第一大重倉股。與此同時，他們將谷歌變成第二大重倉股，因為發現AI對谷歌業務有重大推動作用。

但斌進一步指出，AI競爭可能導致更壟斷的商業模式，人工智能AI Agent的實現，很可能讓全世界被幾家公司控制，他們的市值最後會大到不可思議。而谷歌和輝達很可能「比翼齊飛」，市值都能達到10兆美元。

至於大陸國內有哪些公司可以與谷歌媲美，但斌稱，可以看到本季很多大陸國內市場的投資人，都把阿里巴巴加到了持倉裡面。

事實上，除了美國公司外，但斌也將目光投向了大陸互聯網企業。據東方財富網訊息，第三季他新進買入22.1萬股阿里巴巴，持倉市值達3,949萬美元，佔組合比重3.06%，新晉前十大重倉。

截至2025年10月，東方港灣海外基金在全球9,970家對沖基金中，三年期收益以138.98%位列第三，一年期收益26.63%。相較之下一年期收益及國內產品表現平平，引發「過度神話」質疑。

美國 分析師 財富 阿里巴巴 輝達 谷歌

延伸閱讀

持續對日施壓 12月大陸飛日本航班900餘班確定取消

防大陸武統台灣！侯漢廷主張男女當2年兵 諷不敢做就是中共同路人

超越哪吒！「動物方城市2」刷新大陸動畫電影多項紀錄

98搶1！陸全國公務員考試今日登場 報考人數創新高

相關新聞

陸完成第一階段6G技術試驗 聲稱掌握300項關鍵技術

中國大陸正加快探索6G技術應用場景，近期大陸紫金山實驗室針對6G在無人工廠的應用實驗。大陸專家稱，目前大陸已完成第一階段...

AI需求爆 陸PCB上游高端原料爆缺貨漲價潮

AI浪潮帶動下，相關需求引發缺貨漲價潮蔓延至印刷電路板（PCB）產業鏈上游。CCL（覆銅板）、電子銅箔、電子布等高端原材...

大陸AI公司誰能對標谷歌？陸私募大佬點名阿里、字節

全球市場擔憂AI泡沫之際，被視為大陸私募界大佬、東方港灣董事長但斌日前在一場演講中表示，AI熱潮才剛開始，他還點名，中國...

告別行員「靈魂拷問」人行：明年起取款超5萬不須登記

金融詐欺層出不窮，為杜絕不法蔓延，中國官方祭出愈來愈多反制政策。一名律師日前在山東某家銀行領取不到5萬元人民幣(約0.7...

華為陪聊機器人「智慧憨憨」 可自然對話 賣399元秒殺

華為在官網上線首款陪聊機器人「智慧憨憨」，產品售價399元人民幣（約56美元），定位為家庭場景的AI陪伴玩具，搭載AI大...

起拍價再降1.3億元 廣州「銅錢大廈」第4次仍流拍

28日上午10時，廣州地標建築廣州圓大廈(又名「銅錢大廈」)第四次拍賣結束。這一次拍賣較第三次拍賣再降1.3億元人民幣(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。