大陸低空經濟人才缺口達百萬 持證飛手月薪6萬

大陸官方「十五五」規劃建議將低空經濟列入戰略性新興產業集群，隨著行業迅速增長，對於領域人才缺口也增大，目前僅無人機操控員的就業人才缺口高達100萬人，且經培訓的持證飛手，月薪酬最高可達人民幣1.4萬元（約合新台幣6萬元）。

大陸民航局預測，2025年中國低空經濟市場規模將達1.5兆元，2035年有望突破3.5兆元。相關領域人才缺口也變大。

大陸人社部2021年12月首次頒布無人機駕駛員、無人機裝調檢修工等新職業的國家職業技能標準，飛手成為大陸官方認證的新職業，並自2024年1月1日起正式實施「無人駕駛航空器飛行管理暫行條例」，明確小型及以上無人機需持證飛行。

第一財經報導，武漢人力資源產業園楚躍創聯低空科技董事長黃躍光表示，在報名培訓的學員中，30歲左右的年輕人佔比較高。因無人機的操作方式類似於「遙控賽車」，在反應靈敏與視覺定位較高要求上，年輕人具備優勢。

黃躍光稱，持證飛手薪資競爭力高於傳統行業，年輕人經過培訓考證和實習，有一定工作經驗後，月薪可達到人民幣8,000至1萬4,000元。他說，他們還開設無人機操控員培訓青年夜校，很多在周圍工作的年輕人下班後會利用晚上或周末時間來進行培訓。

雖然薪資不如網上傳聞的年收入百萬，但央視此前報導，新手月薪在人民幣5,000元到8,000元，一些資深的技術維修工程師年薪則達到人民幣20萬元到30萬元。有基地負責人坦言年薪百外屬行業頂尖水準，但整個低空經濟的職業成長空間依然可觀。

未來社會對於飛手的要求會比較高，報導引述招聘網站訊息顯示，一個合格的無人機飛手，不僅要會飛行，更要懂行業應用，如農業植保、電力巡檢、航拍測繪等。業內普遍認為，未來低空經濟人才培訓體系應是「技術＋應用」雙軌培養，培訓內容不僅包括飛行駕駛技能，更強調在特定行業（如物流、農業、安防）中的實戰應用能力。

截至2024年，大陸全國無人機操控員執照頒發量達27.33萬本（其中有效執照24.73萬本），距離百萬人才缺口的差距仍大。