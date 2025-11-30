陸完成第一階段6G技術試驗 聲稱掌握300項關鍵技術

中國大陸正加快探索6G技術應用場景，近期大陸紫金山實驗室針對6G在無人工廠的應用實驗。大陸專家稱，目前大陸已完成第一階段6G技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。

6G是指第六代行動通信標準，也被稱為第六代行動通信技術。6G是「通感算智」（指通訊、感知、計算、智慧）深度融合、空天地一體全域覆蓋的新一代行動信息網絡，將實現從「移動通信網絡」向「移動信息網絡」的躍遷。相較於5G，6G數據傳輸速率可能達到5G的50倍，時延縮短到5G的1/10，在峰值速率、時延、流量密度、連接數密度、移動性、頻譜效率、定位能力等方面遠優於5G。

央視報導，紫金山實驗室近期正完成一項實驗，主要由一台設備正以恆定節奏持續顛動著乒乓球。小球可以長時間規律地圓周跳動，彷彿被無形絲線精確操控。據悉其為全球首個面向6G的「時延有界確定性無線接入演示系統」。整個顛球過程，完全依靠6G網絡進行實時無線控制。

紫金山實驗室副研究員劉澤寧稱，目標是實現6G空口傳輸時延低至百微秒級，可靠性高達99.99999%，以及抖動低至微秒級的能力。意味在未來智能工廠當中，無數的工業設備可以像人的神經一樣，通過無線的方式實現精準無誤地協同。

劉澤寧表示，6G將首次將無線網絡深入工業控制最核心的生產環節，取代工業現場最關鍵、最精密的控制總線，將為真正的「無人工廠」奠定基石。意味未來工廠，6G可以讓機器之間形成微秒級的默契配合，讓整個工廠變成協同一致的「有機體」。

中國信息通信研究院無線與移動通信研究所副所長杜瀅稱，2030年具備6G規模組網能力，面向個人用戶衣食住行及工作等全生活場景，提供更加定製化、沈浸化、智慧化的應用服務。預計到2035年，將實現6G規模化商用部署，有望培育形成兆元級的6G產業及應用。

此外，紫金山實驗室近期也發布兩項6G安全技術關鍵研究成果，包括「面向 6G AI Edge 的內生安全高性能互聯原型系統」與「面向6G的內生安全網絡彈性測評服務平台」。

2025年大陸政府工作報告首次明確提出「培育6G等未來產業」，標誌6G正式上升為國家戰略。此前業內分析，6G產業鏈條貫穿技術研發、場景適配、網絡部署至商業應用全環節，兼具顯著的複雜性與協同性特徵。