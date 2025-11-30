快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

陸完成第一階段6G技術試驗 聲稱掌握300項關鍵技術

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸聲稱已完成第一階段6G技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。（路透）
大陸聲稱已完成第一階段6G技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。（路透）

中國大陸正加快探索6G技術應用場景，近期大陸紫金山實驗室針對6G在無人工廠的應用實驗。大陸專家稱，目前大陸已完成第一階段6G技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。

6G是指第六代行動通信標準，也被稱為第六代行動通信技術。6G是「通感算智」（指通訊、感知、計算、智慧）深度融合、空天地一體全域覆蓋的新一代行動信息網絡，將實現從「移動通信網絡」向「移動信息網絡」的躍遷。相較於5G，6G數據傳輸速率可能達到5G的50倍，時延縮短到5G的1/10，在峰值速率、時延、流量密度、連接數密度、移動性、頻譜效率、定位能力等方面遠優於5G。

央視報導，紫金山實驗室近期正完成一項實驗，主要由一台設備正以恆定節奏持續顛動著乒乓球。小球可以長時間規律地圓周跳動，彷彿被無形絲線精確操控。據悉其為全球首個面向6G的「時延有界確定性無線接入演示系統」。整個顛球過程，完全依靠6G網絡進行實時無線控制。

紫金山實驗室副研究員劉澤寧稱，目標是實現6G空口傳輸時延低至百微秒級，可靠性高達99.99999%，以及抖動低至微秒級的能力。意味在未來智能工廠當中，無數的工業設備可以像人的神經一樣，通過無線的方式實現精準無誤地協同。

劉澤寧表示，6G將首次將無線網絡深入工業控制最核心的生產環節，取代工業現場最關鍵、最精密的控制總線，將為真正的「無人工廠」奠定基石。意味未來工廠，6G可以讓機器之間形成微秒級的默契配合，讓整個工廠變成協同一致的「有機體」。

中國信息通信研究院無線與移動通信研究所副所長杜瀅稱，2030年具備6G規模組網能力，面向個人用戶衣食住行及工作等全生活場景，提供更加定製化、沈浸化、智慧化的應用服務。預計到2035年，將實現6G規模化商用部署，有望培育形成兆元級的6G產業及應用。

此外，紫金山實驗室近期也發布兩項6G安全技術關鍵研究成果，包括「面向 6G AI Edge 的內生安全高性能互聯原型系統」與「面向6G的內生安全網絡彈性測評服務平台」。

2025年大陸政府工作報告首次明確提出「培育6G等未來產業」，標誌6G正式上升為國家戰略。此前業內分析，6G產業鏈條貫穿技術研發、場景適配、網絡部署至商業應用全環節，兼具顯著的複雜性與協同性特徵。

規模 產業鏈 流量

延伸閱讀

防大陸武統台灣！侯漢廷主張男女當2年兵 諷不敢做就是中共同路人

98搶1！陸全國公務員考試今日登場 報考人數創新高

大陸官方防炒作 劍指穩定幣

驚險完成大陸演出！w-inds.順利來台「歌迷祭驚喜大禮

相關新聞

陸完成第一階段6G技術試驗 聲稱掌握300項關鍵技術

中國大陸正加快探索6G技術應用場景，近期大陸紫金山實驗室針對6G在無人工廠的應用實驗。大陸專家稱，目前大陸已完成第一階段...

AI需求爆 陸PCB上游高端原料爆缺貨漲價潮

AI浪潮帶動下，相關需求引發缺貨漲價潮蔓延至印刷電路板（PCB）產業鏈上游。CCL（覆銅板）、電子銅箔、電子布等高端原材...

大陸AI公司誰能對標谷歌？陸私募大佬點名阿里、字節

全球市場擔憂AI泡沫之際，被視為大陸私募界大佬、東方港灣董事長但斌日前在一場演講中表示，AI熱潮才剛開始，他還點名，中國...

告別行員「靈魂拷問」人行：明年起取款超5萬不須登記

金融詐欺層出不窮，為杜絕不法蔓延，中國官方祭出愈來愈多反制政策。一名律師日前在山東某家銀行領取不到5萬元人民幣(約0.7...

華為陪聊機器人「智慧憨憨」 可自然對話 賣399元秒殺

華為在官網上線首款陪聊機器人「智慧憨憨」，產品售價399元人民幣（約56美元），定位為家庭場景的AI陪伴玩具，搭載AI大...

起拍價再降1.3億元 廣州「銅錢大廈」第4次仍流拍

28日上午10時，廣州地標建築廣州圓大廈(又名「銅錢大廈」)第四次拍賣結束。這一次拍賣較第三次拍賣再降1.3億元人民幣(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。