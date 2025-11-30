十四五時期科技領域 分析：核心技術受制於人成常態

快訊

中央社／ 北京30日電

中國宏觀經濟論壇（CMF）報告表示，「十四五」時期，關鍵核心技術受制於人的局面並改變，並且從偶發事件演變為常態化外部約束。

CMF今天在中國人民大學舉行年度論壇，由中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長、CMF主要成員劉曉光做報告。

根據報告，儘管中國在科技領域表面上研發投入和專利數量快速成長，但原始創新供給不足，關鍵核心技術「卡脖子」的約束仍然存在。「從0到1」的創新性突破的支持力度仍然不足。

報告指出，部分領域已經接近國際一流水準，但創新活動高度集中在少數行業和少數地區，如新能源車、太陽能，電池等領域，吸走了大量資金與人才；高端數控機床、工業軟體、基礎材料、生物醫療等領域的企研發展比長期偏低。

劉曉光說明，一些關鍵零部件、核心工藝仍然依賴進口，短時間內難以實現完全替代。關鍵核心技術受制於人的局面並未根本改變。高端晶片、曝光機、操作系統、工業控制軟體等領域的技術封鎖和出口管制，已從偶發事件演變為常態化外部約束。

報告指出，企業一方面被追加大國產替代投入，另一方面需要通過增加庫存、改造工藝、分散供應商來對沖不確定性，這無形中抬高了全社會的創新成本。即便在人工智慧、新能源等部分領域實現「點狀領跑」，但是一旦上游基礎軟硬體受限，產業發展節奏就可能被外部環境牽著走。

劉曉光表示，「十四五」時期科技創新的特徵是「總量不弱但基礎偏薄、長板突出但結構失衡」，這是研發結構、制度環境與外部約束交織的結果。在「十五五」時期，必須在基礎研究布局、激勵機制與關鍵攻關上進行更有力度的系統性調整，否則現有格局可能固化，難以有效支撐高質量發展與國家安全

能源 國家安全 庫存 專利 戰略

