陸11月製造業PMI為49.2 連續八個月處於收縮區間

大陸國家統計局30日公布，11月製造業採購經理指數（PMI）為49.2，比上月上升0.2個百分點，低於市場預期的49.4，且為連續八個月處於收縮區間；非製造業商務活動指數為49.5，則比上月下降0.6個百分點。分析認為，製造業PMI受到中美貿易戰和緩，提振市場信心，但關稅衝擊仍在，加上房市不振影響投資、消費，12月製造業PMI恐進一步下行。

大陸國家統計局的數據顯示，11月綜合PMI產出指數為49.7，比上月下降0.3個百分點。

國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧指出，製造業方面，生產指數和新訂單指數分別為50.0和49.2，比上月上升0.3個和0.4個百分點，其中生產指數升至臨界點，製造業產需兩端均有改善。

從產業別看，高技術製造業保持擴張。高技術製造業PMI為50.1，連續10個月位於臨界點以上，相關行業繼續保持增長。裝備製造業和消費品行業PMI分別為49.8和49.4。高耗能行業PMI為48.4，比上月上升1.1個百分點，景氣水平低位回升。

從企業規模看，大型企業PMI為49.3，比上月下降0.6個百分點，低於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.9%和49.1%，比上月上升0.2個和2.0個百分點，均低於臨界點。

對於製造業景氣回升，界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，大陸官方9月底10月初推出「兩個5,000億」穩增長政策，加上10月末中美經貿會談取得積極成果，有助於制振11月製造業市場信心；不過，受房市影響，大陸國內消費和投資需求偏弱，以及第4季美國高關稅政策對全球貿易和出口衝擊顯現等影響，導致11月製造業PMI指數仍在收縮區間運行。

王青稱，從穩定今年底及明年初宏觀經濟運行角度出發，不排除年底前出台新一輪穩增長政策的可能，核心是財政加力、貨幣寬鬆、更大力度推動房地產市場止跌回穩。

非製造業方面，11月受到假期效應消退等因素影響，服務業商務活動指數為49.5，比上月下降0.7個百分點。從行業看，鐵路運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於55.0以上較高景氣區間，業務總量保持較快增長；而房地產、居民服務等行業商務活動指數均低於臨界點，市場活躍度偏弱。

從市場預期看，業務活動預期指數為55.9，比上月下降0.2個百分點，仍位於較高景氣區間，表明服務業企業對未來市場發展保持樂觀。