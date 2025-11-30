2026年中國GDP成長率 陸機構預測4.8%

中國宏觀經濟論壇（CMF）今天舉行年度論壇（2025-2026）。根據該機構預測，2026年中國經濟面臨風險挑戰，GDP預期會較2025年小幅下降0.1至0.2個百分點，預計在一般情況下2026年GDP成長率為4.8%。

CMF今天在中國人民大學舉行年度論壇，除了發布預測報告外，這期的主題聚焦在「十五五」的中國宏觀經濟。中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長、CMF主要成員劉曉光做報告。

根據報告，2025年是「十四五」規劃收官之年，新一輪高強度關稅給中國經濟發展帶來巨大不確定性，但是靠著財政政策與貨幣政策、「兩新兩重」與出口增長超預期表現，使中國經濟頂住壓力。不過，隨著政策前置效應衰減，下半年消費增長勢頭下降，投資需求陷入收縮區間，中國經濟下行壓力加大，「前高後低」走勢明顯。

今年中國全國兩會期間，將GDP增長預期目標設在5%左右。中國今年第一季GDP成長5.4%，第二季5.2%，第三季4.8%，逐季下滑的壓力顯著。

劉曉光說，2025年全年5%左右增長目標可以實現，但預計2025年第四季經濟成長率下降為4.5%左右，經濟走勢的趨勢更為重要。

報告指出，2026年將開始「十五五」規劃，與此同時，全球經濟增速放緩、中美貿易摩擦延續、地緣政治與局部衝突升級外溢，不確定難預料因素增多，國內多重結構轉型壓力、多重約束交織疊加，使得2026年中國經濟依然面臨一些風險挑戰，需要前瞻部署、有效應對。

劉曉光表示，總體來看，如不考慮規模性增量政策，2026年經濟成長預期可能較2025年小幅回落0.1至0.2個百分點。其中，上半年增速回落幅度較大，可能達到0.8個百分點；下半年增速顯著回升，可能反超0.4個百分點。

劉曉光指出，在樂觀預計下，2025年經濟增長5.0%，2026年增長5.0%；在基準情景下，預計2025年中國經濟增長4.9%至5%，2026年中國經濟增長4.8%；在不利情景下，預計2025年經濟增長4.9%，2026年增長4.6%。

報告建議，應以2026年「十五五」開啟為契機，設置跨週期組合目標「4.5%至5%的實際GDP增長目標；+1%至3%的CPI通膨目標；+5%以上的名義GDP增長目標」，作為「十五五」時期宏觀政策實施的總統領。