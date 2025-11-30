台商楠梓電轉投資 滬電股份申請在港上市

台商楠梓電（2316）轉投資在A股上市的台資印刷電路板（PCB）「滬電股份」，28日向香港聯合交易所遞交上市申請，IPO募得資金將用於擴大產能。

滬電股份所生產的PCB產品，主要用於AI和數據中心基礎設施、汽車電子、通信設備等，其次是工業設備、半導體晶片測試等所需的PCB領域。

滬電股份日前披露2025年第3季財報，由於專注執行「聚焦PCB主業、精益求精」戰略，受益於高速運算伺服器、人工智慧等新興計算場景對印製電路板的結構性需求，營收人民幣50.1億元，單季度營收規模首次站上人民幣50億元；淨利潤首次突破人民幣10億元大關，達到人民幣10.3億元。

集微網報導，據灼識諮詢數據顯示，截至2025年6月30日止18個月的收入計，滬電股份在多類PCB產品中位居全球第一：數據中心領域PCB收入全球市占率10.3%，22層及以上PCB全球市占率25.3%，交換機及路由器用PCB收入全球市占率12.5%，L2+自動駕駛網域控制站高階HDIPCB全球市占率15.2%，充分彰顯在高階PCB細分市場的領先競爭力。

業務層面，滬電股份核心收入來自PCB產品銷售， 2022年、2023年、2024年及2025年上半年，PCB產品銷售收入占總營收比例分別為95.2%、95.9%、96.3%、95.6%及95.9%。