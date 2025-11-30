快訊

出門帶雨具 水氣稍增零星短暫雨 周二晚起東北季風增強北東降溫

大陸官方防炒作 劍指穩定幣

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議，認為穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身分辨識、反洗錢等方面的要求，存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險。

穩定幣是一種加密貨幣，價值通常與某種穩定資產例如美元掛鉤，以減少價格波動。主要特點是設計目標是維持穩定的價值，使得它們在加密貨幣市場中作為交易媒介和定價工具非常重要。常見的穩定幣包括USDT（泰達幣）、USDC（美元穩定幣）等，這些穩定幣通常允許用戶以1比1的比例將其兌換為相應的法幣，從而避免價格走偏。

大陸央行網站昨（29）日發布，大陸央行28日召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議，包括大陸公安部、中央網信辦、中央金融辦等相關負責人出席會議。

會議指出，按照2021年中國人民銀行等部門聯合公布的「關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知」要求，堅決打擊虛擬貨幣交易炒作，整頓虛擬貨幣亂象，取得明顯成效。「近期，受多種因素影響，虛擬貨幣投機炒作有所抬頭，相關違法犯罪活動時有發生，風險防控面臨新形勢、新挑戰。」

會議強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關商務活動屬於非法金融活動。穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身分辨識、反洗錢等方面的要求，存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險。

會議要求，各單位要把防控風險作為金融工作的永恆主題，繼續堅持對虛擬貨幣的禁止性政策，持續打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。

虛擬貨幣 穩定幣 中國人民銀行

延伸閱讀

獨／蹭雄女「改造壞女孩」 網紅再涉詐欺…檢警扣勞斯萊斯名車

屏警12天瓦解48詐團 巧克力職人也加入打詐強調「不要貪心」

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣豪宅、帳戶資產 通緝40年

收「藍道」百萬鈔、賓士生日禮 警所長替詐團查個資…確定要入獄了

相關新聞

華為陪聊機器人可自然對話 產業迎來新一輪生態競爭

華為在官網上線首款陪聊機器人「智慧憨憨」，產品售價人民幣399元（新台幣1,636元），定位為家庭場景的AI陪伴玩具，搭...

大陸官方防炒作 劍指穩定幣

中國人民銀行（大陸央行）召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議，認為穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身...

台商楠梓電轉投資 滬電股份申請在港上市

台商楠梓電轉投資在A股上市的台資印刷電路板（PCB）「滬電股份」，28日向香港聯合交易所遞交上市申請，IPO募得資金將用...

擴展歐洲零售版圖 京東將成法國零售商法雅客第二大股東

為了擴展歐洲零售版圖、結合線上線下資源，大陸電商巨頭京東已向法國經濟部提交事先審批申請，有機會成為法國零售商法雅客（Fn...

領錢不再「靈魂拷問」 陸取消「現金5萬需登記」規定

面對近年大陸金融詐欺層出不窮，為杜絕不法蔓延，大陸官方祭出越來越多政策抑制，一名律師日前在山東某家銀行領取不到人民幣5萬...

大陸國產GPU第一股中簽率僅0.036% 批量誕生9位億元富翁

被視為大陸「輝達」、頂著「國產GPU第一股」光環的摩爾線程，在詢價與申購階段就引發機構投資者與散戶的「瘋搶」。共有267...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。