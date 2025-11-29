擴展歐洲零售版圖 京東將成法國零售商法雅客第二大股東

為了擴展歐洲零售版圖、結合線上線下資源，大陸電商巨頭京東已向法國經濟部提交事先審批申請，有機會成為法國零售商法雅客（Fnac Darty）的第二大股東。

法國「論壇網」刊文表示，法國零售業旗艦企業 Fnac 可能面臨大陸收購 21.9% 股份的風險。如果京東集團成功的話，這將對法國文化主權構成壓力。

法新社報導，京東此舉加強在歐洲的零售版圖業務，目前正在完成對德國零售巨頭Ceconomy的收購，收購金額約為22億歐元。Ceconomy持有Fnac Darty 22%的股份，是這家法國零售商的第二大股東，僅次於捷克億萬富翁克雷廷斯基（Daniel Kretinsky）持股28%。

當時，法國前財長隆巴德（Eric Lombard）表示，Fnac Darty代表文化主權，它是法國第一大圖書銷售商，是法國的一個文化機構。因此曾要求團隊尋找反對收購的途徑，但由於交易在德國進行，且交易已進入第二階段，法國政府可以使用的武器十分有限。

今年9月，為應對京東即將收購Fnac Darty的股份，法國經濟部要求京東根據法國「外國投資管制條例」（FIC）提交審查申請。法國財政部證實，京東已在近期提交申請。

法國經濟和財政部（Bercy）有30天的時間來決定該申請是否符合資格。如果申請被認定為符合資格，財政部可以在必要時對該公司附加條件，然後再收購其股份。整個流程最多可能需要三個月。

該部表示，將「依法以最嚴謹的態度審查此次潛在收購的各項條件」，並補充說，Fnac Darty銷售的文化產品「與其他商品截然不同」。

這項機制基於「貨幣和金融法典」中的一項條款，適用於可能損害公共秩序、公共安全或國防利益的活動。此外，武器、彈藥、火藥和爆炸物的研發、生產或銷售也受該法律約束。

京東也在法國推出線上銷售平台Joybuy，用戶可以在該平台上找到從電子產品到服裝，甚至食品等各種商品。