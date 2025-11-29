快訊

擴展歐洲零售版圖 京東將成法國零售商法雅客第二大股東

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為了擴展歐洲零售版圖、結合線上線下資源，大陸電商巨頭京東已向法國經濟部提交事先審批申請，有機會成為法國零售商法雅客（Fnac Darty）的第二大股東。

法國「論壇網」刊文表示，法國零售業旗艦企業 Fnac 可能面臨大陸收購 21.9% 股份的風險。如果京東集團成功的話，這將對法國文化主權構成壓力。

法新社報導，京東此舉加強在歐洲的零售版圖業務，目前正在完成對德國零售巨頭Ceconomy的收購，收購金額約為22億歐元。Ceconomy持有Fnac Darty 22%的股份，是這家法國零售商的第二大股東，僅次於捷克億萬富翁克雷廷斯基（Daniel Kretinsky）持股28%。

當時，法國前財長隆巴德（Eric Lombard）表示，Fnac Darty代表文化主權，它是法國第一大圖書銷售商，是法國的一個文化機構。因此曾要求團隊尋找反對收購的途徑，但由於交易在德國進行，且交易已進入第二階段，法國政府可以使用的武器十分有限。

今年9月，為應對京東即將收購Fnac Darty的股份，法國經濟部要求京東根據法國「外國投資管制條例」（FIC）提交審查申請。法國財政部證實，京東已在近期提交申請。

法國經濟和財政部（Bercy）有30天的時間來決定該申請是否符合資格。如果申請被認定為符合資格，財政部可以在必要時對該公司附加條件，然後再收購其股份。整個流程最多可能需要三個月。

該部表示，將「依法以最嚴謹的態度審查此次潛在收購的各項條件」，並補充說，Fnac Darty銷售的文化產品「與其他商品截然不同」。

這項機制基於「貨幣和金融法典」中的一項條款，適用於可能損害公共秩序、公共安全或國防利益的活動。此外，武器、彈藥、火藥和爆炸物的研發、生產或銷售也受該法律約束。

京東也在法國推出線上銷售平台Joybuy，用戶可以在該平台上找到從電子產品到服裝，甚至食品等各種商品。

法國 財政

相關新聞

領錢不再「靈魂拷問」 陸取消「現金5萬需登記」規定

面對近年大陸金融詐欺層出不窮，為杜絕不法蔓延，大陸官方祭出越來越多政策抑制，一名律師日前在山東某家銀行領取不到人民幣5萬...

大陸國產GPU第一股中簽率僅0.036% 批量誕生9位億元富翁

被視為大陸「輝達」、頂著「國產GPU第一股」光環的摩爾線程，在詢價與申購階段就引發機構投資者與散戶的「瘋搶」。共有267...

深入推進公司全球化戰略 滬電股份遞表港交所衝刺IPO

為深入推進公司全球化戰略，在A股上市的台資印刷電路板（PCB）龍頭「滬電股份」，28日向香港聯合交易所遞交上市申請。

傳統業務連五季下滑 百度本周開始大規模裁員

大陸網路巨頭百度開啟近年來最大一次人員調整。近日多名百度員工表示，公司內部不同業務線、多個部門本周開始裁員，裁員比例從1...

與中芯國際未達共識 國科微收購中芯寧波喊卡

原本要透過收購，轉型建立自有晶圓廠、向高階應用產品發展的國科微28日發布公告，已決定終止收購中芯國際旗下中芯寧波94.3...

